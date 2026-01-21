Presentan en San Rafael nuevas ambulancias de alta complejidad para el SEC

Presentaron nueva ambulancia en San Rafael.

La zona sur con estas incorporaciones cuenta con una ambulancia recientemente adquirida con fondos del programa Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud -Reforsal-. Adaptadas para el traslado y la atención de personas con obesidad mórbida, una prestación que hasta el momento no estaba disponible ni en el sistema público ni en el privado de la provincia.

image El objetivo es fortalecer la atención de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio mendocino. Gabriel Mengual, director del Servicio de Emergencias Coordinado, destacó: "Estamos sumando unidades en el SEC, no sólo en cantidad de unidades, sino también en la refuncionalización de las bases operativas existentes, con la mejora del parque automotor que existía, más seguro para los conductores, para los choferes, para la sociedad en general, que nos permita acortar los tiempos de llegada a las emergencias".

Verónica Martínez, directora regional de la Zona Sur, añadió: "Hay un gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud en el prehospitalario fortaleciendo no solamente la base operativa del SEC, sino trabajando en forma conjunta a nivel regional con Alvear, Malargüe, con las áreas y con todas las ambulancias que tiene el sur a disposición de la emergentología y también en los traslados que las personas requieren".

La vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, señaló al respecto: "Es importante esto que viene sucediendo desde el inicio de la gestión, que es igualar aquello que se hace en el norte provincial con lo que se hace en el resto de los oasis. Porque siempre está la tendencia a decir que discriminan al sur. Hay dos ambulancias en toda la provincia que están equipadas para obesidad, una viene para el sur y otra para el norte. Nueva ambulancia para el sur provincial Embed - DOS NUEVAS AMBULANCIAS PARA EL S.E.C. DE SAN RAFAEL