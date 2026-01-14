14 de enero de 2026
Por primera vez, Mendoza incorpora ambulancias equipadas para personas con obesidad

La compra de las ambulancias se realizó íntegramente con fondos recuperados de obras sociales y cobros a extranjeros.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Mendoza sigue apostando a la vanguardia. Este miércoles, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, anunció la compra de ocho nuevas ambulancias destinadas al Servicio Coordinado de Emergencias (SEC). La entrega no solo se destaca por el salto tecnológico, sino por la inclusión de dos unidades diseñadas para el traslado de personas con obesidad.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero
Nuevas ambulancias: un cambio de paradigma en el financiamiento

Uno de los puntos centrales destacados por el funcionario fue el origen de los recursos con los que se adquirieron las unidades.De acuerdo con lo anunciado por Montero, "la inversión, que asciende a 1.300 millones de pesos, fue financiada en su totalidad por el Reforsal, el ente encargado de centralizar la facturación a las obras sociales y prepagas".

"Estamos dejando atrás el 'Estado Bobo' para entrar en un círculo virtuoso", enfatizó el ministro. "Con menos del 10% de lo recaudado por el Reforsal el año pasado (que superó los 17 mil millones de pesos), hoy estamos capitalizando el sistema de salud. Ahora el Estado le cobra a las obras sociales y a los extranjeros para reinvertir en los propios mendocinos".

Apertura de sobres, ampliacion hospital notti, rodolfo montero
Como ejemplo de esta nueva gestión, el ministro citó los casos recientes de dos turistas (de Suiza y Bulgaria) accidentados en la provincia, a quienes se les facturó un total de 20 millones de pesos por los operativos de rescate y atención, fondos que retornan directamente al sistema público.

Equipamiento inédito y distribución estratégica

De las ocho unidades presentadas, seis son de alta complejidad con la máxima tecnología de mercado. Sin embargo, las miradas se centraron en las dos ambulancias para pacientes con obesidad.

"Mendoza no contaba con este tipo de vehículos, ni el sector público ni el privado. Es un orgullo para nosotros poder brindar esta respuesta", señaló el funcionario.

A la hora de dar cuenta sobre el destino de estas ambulancias especiales, el minsitro expresó que una tendrá base operativa en el Hospital Central, para cubrir todo el radio del Gran Mendoza; en tanto, la otra estará destinada al Sur de Mendoza. "La idea es garantizar la equidad territorial en la prestación", afirmó Montero.

Asimismo, el ministro recordó que el fortalecimiento del SEC ha sido acelerado en el último año. "Para esta misma fecha el año pasado contábamos con 22 ambulancias. Sumamos 12 en el 2025 y ahora estas 8 nuevas, lo que representa un crecimiento operativo fundamental para la provincia", concluyó.

