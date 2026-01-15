15 de enero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 15 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 15 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles Italia, 12 de Febrero, Fader, Moyano y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras:

  • – En calle Guariento, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la intersección de calle Pueyrredón con Los Abedules y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú:

  • – En la Ruta Provincial N°50. En barrio La Sarita y zonas aledañas; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

San Rafael:

  • – En calle Los Coroneles, entre La Falda y Estación Transformadora Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle La Costa, entre El Zorzal y Rebolledo; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°7, y adyacencias; Atuel Norte. De 8.20 a 12.20 h.

  • – En Cajón de Mayo, hacia el sur de Ruta Provincial N°190; Punta de Agua. De 13.30 a 17.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Los cortes de luz afectarán a varios departamentos de la Provincia de Mendoza.
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

