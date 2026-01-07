7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 7 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En calle Las Verbenas, hacia el sur de Triunvirato y zonas aledañas; Buena Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras:

  • – Entre calles Martín Fierro, Lisandro Moyano, Ejército Argentino y Olascoaga. Entre calles Manuel A. Sáez, José Lencinas, Pascual Segura y Lisandro Moyano y áreas adyacentes; El Zapallal. De 14.30 a 18.30 h.

Lavalle:

  • – En calle Montenegro, hacia el oeste de Dorrego y zonas aledañas; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°34 y callejón Mocayar y áreas adyacentes; Jocolí. De 9.45 a 11.45 h.

  • – En la intersección de callejón Estrella y calle Proyectada V32; El Carmen. De 9.15 a 13.15 h.

Luján de Cuyo:

  • – Entre calles Los Aromos, Álzaga, Pueyrredón y Viamonte. En calle Álzaga Entre Pueyrredón y Larrea y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.
Maipú:

  • – En calle Del Bosque entre Pescara y Roma y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán:

  • – En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes y zonas aledañas; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En Calle La Gaucha, hacia el sur de General San Martin; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos:

  • – En calle Cisterna, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. Afecta al barrio Virgen de Luján; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Navarro, El Indio, La Virgen y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael:

  • – En calle Vargas, hacia el sur de Ramón Barrera y zonas aledañas; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Cubillos, entre El Vivero y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

