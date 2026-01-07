Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 7 de enero.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 7 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
– En calle Las Verbenas, hacia el sur de Triunvirato y zonas aledañas; Buena Nueva. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras:
– Entre calles Martín Fierro, Lisandro Moyano, Ejército Argentino y Olascoaga. Entre calles Manuel A. Sáez, José Lencinas, Pascual Segura y Lisandro Moyano y áreas adyacentes; El Zapallal. De 14.30 a 18.30 h.
Lavalle:
– En calle Montenegro, hacia el oeste de Dorrego y zonas aledañas; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.
– En la intersección de Ruta Provincial N°34 y callejón Mocayar y áreas adyacentes; Jocolí. De 9.45 a 11.45 h.
– En la intersección de callejón Estrella y calle Proyectada V32; El Carmen. De 9.15 a 13.15 h.
Luján de Cuyo:
– Entre calles Los Aromos, Álzaga, Pueyrredón y Viamonte. En calle Álzaga Entre Pueyrredón y Larrea y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.