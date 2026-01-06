6 de enero de 2026
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 6 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 6 de enero.

Prensa EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 6 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles Cerro Chimenea, Boulevard Cerro Los Gemelos, Cerro Banderitas, Cerro San Isidro y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Guaymallén:

  • – Entre calles 25 de Mayo, Cobos, Joquín V. González y Guido Spano; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle N°6 (ó del kilómetro N°44); Anchoris. De 8.45 a 10.45 h.

  • – Entre calles Laguna del Rosario, Embalse el Carrizal, Roque Sáenz Peña y Embalse Potrerillos. En barrios Los Olivos, Santa Clara y zonas aledañas; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú:

  • – En calle Alsina, hacia el este de Rodríguez; Luzuriaga. De 8.00 a 10.00 h.
Lavalle:

  • – En calle Proyectada V294 y adyacencias; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Geniolli y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Morón, entre María Ester y Colón, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán:

  • – En calle Frutícola Don Narciso, hacia el oeste de Gerardi y Correa, y zonas aledañas; Los Sauces. De 9.20 a 13.20 h.

San Carlos:

  • – En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Santander y Cubillos; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle El Retiro, hacia el este de Muzaber. En Simone S.A.; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael:

  • – Entre calles José Vicente Zapata, Emilio Mitre, Paula Albarracín de Sarmiento y Tirasso. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Tirasso, entre Las Malvinas y Sardi; El Cerrito. De 16.00 a 18.00 h.

  • – Entre calles Luis Rojo, Vélez Sarsfield, Babacci y Sarmiento; Salto de las Rosas. De 16.15 a 18.15 h.

  • – En la Ruta Nacional N°146, entre calles Subayudante Barroso y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Montecaseros, Cornú, Sarmiento y Balloffet. De 8.30 a 10.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

