Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 6 de enero.

Durante la mañana y tarde de este martes 6 de enero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Nacional N°146, entre calles Subayudante Barroso y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Luis Rojo, Vélez Sarsfield, Babacci y Sarmiento; Salto de las Rosas. De 16.15 a 18.15 h.

– En calle Tirasso, entre Las Malvinas y Sardi; El Cerrito. De 16.00 a 18.00 h.

– Entre calles José Vicente Zapata, Emilio Mitre, Paula Albarracín de Sarmiento y Tirasso. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle El Retiro, hacia el este de Muzaber. En Simone S.A.; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Santander y Cubillos; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Morón, entre María Ester y Colón, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Geniolli y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Proyectada V294 y adyacencias; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 06 de Enero. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/UVaoIMZ4MX

– Entre calles Laguna del Rosario, Embalse el Carrizal, Roque Sáenz Peña y Embalse Potrerillos. En barrios Los Olivos, Santa Clara y zonas aledañas; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle N°6 (ó del kilómetro N°44); Anchoris. De 8.45 a 10.45 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.