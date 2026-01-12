12 de enero de 2026
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero.

Prensa EDEMSA
Durante la mañana y tarde de este lunes 12 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Las Heras:

  • – En la Ruta Provincial N°24. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calle Navarrete con Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 15.00 h.

  • – Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones y Dr. Moreno. En calle Río Negro, entre San Miguel y 9 de Julio, y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

Luján de Cuyo:

  • – En calle Nicolás de La Reta, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Las Compuertas. De 9:15 a 13:15 h.

Maipú:

  • – En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Tropero Sosa, hacia el oeste de Castro Barros, y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán:

  • – Entre calles Luis Danti, Quiroga y Lugones; El Algarrobo. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos:

  • – En calle Puertas, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

