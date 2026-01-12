Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 12 de enero.

Durante la mañana y tarde de este lunes 12 de enero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Puertas, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Tropero Sosa, hacia el oeste de Castro Barros, y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 12 de Enero. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/kWuZNUNnnN

– En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones y Dr. Moreno. En calle Río Negro, entre San Miguel y 9 de Julio, y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°24. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calle Navarrete con Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 15.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Cortes de luz buenos aires - 332362 Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz. Fuente: TN

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.