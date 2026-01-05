5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 5 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 5 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 5 de enero.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 5 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 2 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 2 de enero
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 30 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 30 de diciembre

Corte de luz en varias zonas:

Maipú:

  • – En calle Maza, entre carril Sarmiento y Monteagudo, y adyacencias; Gutiérrez. De 9.15 a 11.15 h.

  • – En calle Montecaseros, hacia el oeste de Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 11.30 a 14.15 h.

  • – En la intersección de calle Roma con Los Baños y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Cicutto y Videla Castillo, y adyacencias. De 9.00 a 11.00 h.

    – En calle Maza, entre Videla Aranda y Cruz Videla, y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 11.15 a 13.30 h.

Lavalle:

  • – Entre calles Eugenio Montenegro, Proyectadas V319 y V297, Ruta Provincial N°31 y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 15.15 h.

Tupungato:

  • – En calle La Vencedora (o La Estancia), hacia el oeste de la escuela González Ozo. De 10.00 a 12.00 h.

Tunuyán:

  • – En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
Embed

San Carlos:

  • – Entre calles 25 de Mayo, Lencinas, San Martín Sur y Carril Nacional. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Chacón, Pellegrini, Carril Nacional y Ruta Nacional N°40 Vieja. En calle Rosario Bustos de Zapata. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En calle El Vencedor, entre Ricardo Mercado y Hortizana; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Los cortes de luz afectarán a varios departamentos de la Provincia de Mendoza.
Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 29 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 26 de diciembre

Paso Los Libertadores: nuevamente, las demoras para cruzar a Chile ascienden a 4 horas

Más de 500 kilómetros de historia: el Conicet identificó sitios arqueológicos en la Cordillera de los Andes

Día de la Bandera Provincial: origen y por qué se celebra hoy, 5 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 5 de enero de 2026

Por qué la DGE busca regular por ley los jardines maternales privados de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero

¿Qué hacer si mi auto queda varado en el Paso Internacional Los Libertadores?
Atención conductores

Cierre del Paso Los Libertadores: cómo informarse y qué hacer si te quedás varado

Octavio Ferozzi falleció tras permanecer internado cinco días en el hospital Notti
Tristeza

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

El policía permanece aprehendido en el marco de la causa
Avanza la investigación

Un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche en Guaymallén