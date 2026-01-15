El crecimiento de los juegos y apuestas online en Argentina: Cifras y tendencias

Carteles en la calle, auspicios en la televisión y apoyo de los famosos a través de las redes sociales. En Argentina, el mercado de apuestas es mayor cada año y no hace falta conocer los números finos para darse cuenta. Es visible.

A continuación, una mirada a las principales cifras en el país y en Mendoza, además de una revisión del fenómeno que dejó de ser pasajero para convertirse en la norma a nivel nacional.

La provincia de Buenos Aires tiene un peso específico propio en la Argentina, ocupando un lugar de preferencia tanto por sus valores demográficos como por sus ingresos económicos.

Además de concentrar a alrededor del 40% de la población del país, también tiene una enorme proporción del volumen de apuestas. De hecho, de acuerdo con estimaciones del sector, más de la mitad del juego online en Argentina se concentra en esta región, lo que explica en parte el interés de los nuevos casinos online por participar en este mercado.

Aunque el Instituto Provincial de Lotería y Casinos autoriza actualmente a un grupo de siete operadores, cada año se postulan nuevos candidatos para obtener su licencia y es posible que el organismo quiera ampliar el listado en el futuro.

Estos casinos y sitios de apuestas autorizados concentran millones de cuentas activas. Sin embargo, el dato puede ser engañoso, ya que una misma persona puede tener perfiles en más de una plataforma o incluso entrar con distintos correos y teléfonos.

En cuanto a la fiscalidad, en la PBA se cobra a los casinos varios impuestos. Por ejemplo, deben pagar un porcentaje de Ingresos Brutos del 15% con un canon adicional calculado sobre la utilidad.

El regulador provincial informa a través de su web que estos fondos son luego distribuidos entre los ministerios de Educación, Seguridad y Desarrollo Social. Además, una parte es retenida por los municipios donde se encuentran los establecimientos físicos.

El juego en la CABA, menor canon y más regulación

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el segundo distrito en términos de volumen de juego online, en este caso con once operadores autorizados (datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas - ALEA). La mayoría de las marcas de casino internacionales que puedas imaginarte tienen presencia en la capital.

Aunque hay menor volumen de juego, la Ciudad es igualmente atractiva para los sitios de casino, ya que desde la formalización de la actividad en 2021, la capital adoptó una estrategia de menor presión fiscal y mayor énfasis en el control.

El canon aplicado a los sitios de apuestas deportivas y casino que operan en el territorio capitalino es del 7%, acompañado por una alícuota de Ingresos Brutos del 6%. La combinación estructura uno de los sistemas fiscales más bajos del país.

Aunque la intención al poner alícuotas bajas fue atraer operadores y fomentar la competencia, hoy existen proyectos en la legislatura porteña para modificarlos.

En paralelo, la ciudad despliega a menudo un esquema de supervisión más activo. Por ejemplo, hace algunos meses se bloquearon cientos de sitios de apuestas desde redes públicas y escolares, una medida orientada a limitar el acceso de menores.

Cuando el juego recauda más que el turismo

En los años posteriores a la pandemia, el juego online creció en todo el país. El fenómeno no se limita a las fronteras de la General Paz o de la Provincia de Buenos Aires, sino que se extiende por todo el territorio nacional y, en Córdoba, por ejemplo, la recaudación asociada al juego online en ese distrito ya supera a la generada por el turismo.

El mercado cordobés se abrió formalmente a fines de 2023 y experimentó una subida acelerada durante los primeros meses de actividad, impulsada por el perfil del jugador en esa provincia, que tiene un ticket promedio alto.

¿Cuál es la situación en Mendoza?

Mendoza ocupa un lugar muy particular en el sistema de juego online en Argentina, por ser una de las provincias pioneras en la autorización de la actividad específicamente. Además, cuenta con un nivel de transparencia más alto que otras jurisdicciones, debido a que publica datos de recaudación y destino de los fondos obtenidos a raíz del juego.

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) ha publicado las cifras y estas reflejan con claridad el impacto fiscal del sector en la provincia. Las transferencias generadas por el juego alcanzaron los $8.789 millones, una cifra que supera ampliamente el presupuesto inicialmente estimado, que era de $3.105 millones.

Los datos también permiten dibujar una evolución histórica meteórica. El juego dio un salto de $268,8 millones de recaudación en 2021 a proyecciones que superan los $3.500 millones anuales. Aun ajustando por inflación, los datos hablan de una expansión real del mercado y una consolidación del juego online como fuente de ingresos públicos.

En cuanto al destino de los recursos, Mendoza indica que se ingresan a la Tesorería provincial, desde donde se canalizan hacia programas de Salud y Bibliotecas Populares, que en conjunto superaron los $1.052 millones para el año pasado.

El motivo por el que 6 de cada 10 juegan semanalmente

Uno de los datos que mejor resume este fenómeno es la frecuencia de uso. Un estudio de Playtech, proveedor de juegos de casino y una de las plataformas tecnológicas más importantes del sector, seis de cada diez jugadores en Argentina realizan apuestas al menos una vez por semana.

La regularidad es multifactorial y combina accesibilidad tecnológica, a través de una conectividad extendida, con una oferta de entretenimiento digital disponible 24-7.

El teléfono celular sale en frente en esta fotografía, dado que más del 90% de los usuarios locales se conectan a través del teléfono móvil. Por ese motivo, el aumento de la conectividad en las distintas regiones argentinas tiene también un impacto en el crecimiento de los segmentos de juego.

Según el estudio del fabricante, la diversificación de productos también juega su rol, con sitios que progresivamente integran apuestas deportivas y casino. Esta hibridación del juego es un fenómeno internacional, que se expresa con fuerza en un país amante del fútbol como es Argentina.

La publicidad, la próxima frontera de los reguladores

A medida que el mercado crece, también lo hace la atención de los reguladores y legisladores. A nivel internacional, los reguladores europeos avanzan sobre restricciones a la publicidad de juegos de azar y los avisos en redes sociales.

Por ejemplo, en España está prohibido que las casas de apuestas auspicien en las camisetas de los clubes de fútbol. La Premier League también trabaja en cambios en la misma línea para este año.

En Argentina, la implementación de estas medidas es más dificultosa, debido a la ausencia de una legislación unificada. Sin embargo, existe un Código de Buenas Prácticas impulsado por ALEA, de carácter voluntario para las provincias.

Todo indica que la regulación de la publicidad será uno de los próximos campos de disputa, aun frente a las dificultades de coordinación entre distritos.

Estrategias para protegerse como jugador en un mercado no unificado

La fragmentación regulatoria no solamente es un problema para los operadores, que tienen que aplicar para licencias diferentes en cada distrito, sino que también obliga a los jugadores a adoptar un rol activo en su propia protección.

Ya que cada provincia define sus reglas, informarse se vuelve una estrategia proactiva interesante a la hora de reducir riesgos. Por ejemplo, como jugador podés conocer cuáles son las licencias vigentes en tu provincia, disponibles en la página de ALEA.

Otras acciones clave son el establecimiento de presupuestos claros y la desconfianza como norma. No creas en promesas de ganancias aseguradas, ya que a menudo estas promociones tienen que ver con plataformas no reguladas.

El distintivo de la legalidad

Aun si se trata de un mercado fragmentado, el jugador tiene un as bajo la manga, ya que uno de los pocos elementos unificados a nivel nacional es el dominio '.bet.ar'.

La terminación identifica a las plataformas que cuentan con autorización de al menos una provincia y funcionan dentro del marco legal. Para los usuarios, es una referencia simple y eficaz, por eso se ha popularizado el eslogan 'si es .bet.ar, es legal'.

No elimina todos los riesgos, pero permite identificar de un pantallazo cuáles son los sitios autorizados para el juego en territorio argentino y cuáles no.

Una industria millonaria con miras a seguir creciendo

El juego online en Argentina creció con fuerza y, aunque la fragmentación provincial de la regulación no facilita el conocimiento de cifras exactas, fuentes del sector ubican la facturación anual del sector por encima de los 1.500 millones de dólares.

Las proyecciones de la industria son favorables, con la expectativa de que el segmento de casino y apuestas seguirá creciendo en 2026. Por tratarse de un año mundialista, las casas de apuestas ya dan por descontado que en la primera mitad del año habrá un aumento en los ingresos y la creación de nuevas cuentas.

El juego online ya no es una promesa, sino uno de los sectores más dinámicos (y controvertidos) de la economía en Argentina. Cómo resolver el rompecabezas regulatorio para proteger mejor a los que quieren jugar bajo términos legales es el paso siguiente en el camino hacia un entorno seguro y justo.