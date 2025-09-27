La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia.

El Gobierno de Mendoza inyectará $2.400 millones para intentar sostener el empleo registrado y generar nuevos puestos de trabajo , a través de los programas Enlace, Enlazados y Enlazados +50 , de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1940, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El gobernador Alfredo Cornejo , junto al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu ; y al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , decidieron aportar nuevos fondos al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo .

En los considerandos del decreto se explica que se trata de un "instrumento de política económica tendiente a lograr la sostenibilidad del empleo registrado existente y mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores/as desocupados/as para promover su inserción laboral ".

De esta manera, el Gobierno fijó un aporte de $2.400.000.000 para ser aplicado a la ejecución de los programas Enlace, Enlazados y Enlazados +50 .

El texto señala que Mendoza Fiduciaria S.A. será fiduciario del esquema, y que los fondos saldrán de Tesorería General de la Provincia del Presupuesto 2025.

Programas del Gobierno de Mendoza

Enlace es un programa que permite, mediante un proceso de aprendizaje práctico desarrollado en ambientes laborales concretos, que las personas que se encuentran en situación de desempleo puedan mejorar sus condiciones de empleabilidad.

Enlazados, en tanto, se articula con el sector empresarial para ampliar las oportunidades de inserción laboral de las personas desocupadas que residen en Mendoza. Para acceder al programa, los interesados deben tener entre 18 y 60 años en el caso de las mujeres, y hasta 65, en el caso de los hombres.

Empleo en Mendoza

El mercado laboral en la provincia de Mendoza muta a medida que la tecnología avanza. Mientras algunas empresas buscan profesionales relacionados al comercio electrónico y la logística, otras requieren personal capacitado en oficios para ocupar puestos de empleo esenciales, según los especialistas.