Cómo llegar a Los Reyunos: la guía definitiva para ir en auto o colectivo

Mendoza tiene rincones increíbles, pero pocos combinan el agua turquesa y la aventura como este embalse del sur provincial. Si estás pensando en una escapada, es fundamental saber cómo llegar a Los Reyunos de manera segura y eficiente, ya sea que cuentes con vehículo propio o dependas del servicio público para moverte.

La temporada estival 2026 explotó en el sur mendocino y la demanda por conocer los espejos de agua es altísima. Ubicado a solo 35 kilómetros de la ciudad cabecera, este dique se convirtió en el favorito de familias y jóvenes que buscan desde un asado tranquilo hasta la adrenalina del "tirobangi". Pero, para disfrutar, primero hay que llegar.

Si salís desde el Gran Mendoza, el viaje es un placer visual. Debés tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur (pasando por Tunuyán y San Carlos) hasta llegar a Pareditas . Allí, conectás con la Ruta Nacional 143 que te deposita directamente en el centro de San Rafael.

Los Reyunos, uno de los lugares favoritos de quienes visitan la provincia de Mendoza

Una vez en la ciudad sureña, el camino es muy sencillo:

Tomá la Avenida Yrigoyen hacia el oeste y empalmá con la Ruta Provincial 143 (dirección a la Villa 25 de Mayo).

(dirección a la Villa 25 de Mayo). Al llegar a la rotonda del Cristo, girá para tomar la ruta hacia el embalse. El camino está asfaltado en su mayoría, aunque los últimos kilómetros de caracoles requieren precaución y manejo defensivo.

12 Buen nivel tuvo la Regata largo Aliento en Los Reyunos-- Martes 10-04-12 - 44524 Se puede hacer todo tipo de actividades en Los Reyunos, San Rafael marioguerrero

Transporte público: horarios y frecuencias

Para quienes no tienen auto, la buena noticia es que este año se reforzó la conectividad. La empresa Buttini confirmó que durante la temporada alta habrá cuatro frecuencias diarias de lunes a lunes, facilitando el acceso a todos los turistas sin vehículo. El servicio sale desde la Terminal de Ómnibus de San Rafael y tiene los siguientes horarios clave:

Salidas desde el centro: 09:00, 11:30, 14:30 y 19:15 horas.

09:00, 11:30, 14:30 y 19:15 horas. Regresos desde el dique: 10:10, 12:40, 15:40 y 20:25 horas.

Esta opción es ideal para pasar el día completo, permitiéndote llegar temprano para aprovechar el catamarán o los kayaks y volver con la última luz del sol, sin gastar una fortuna en taxis o remises.

Ya no tenés excusas. Cargá el mate, prepará la mochila y elegí tu forma de viaje para descubrir uno de los paisajes más lindos de nuestra provincia.