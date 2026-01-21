21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Verano 2026

Cómo llegar a Los Reyunos: la guía definitiva para ir en auto o colectivo

Si planeás visitar Los Reyunos este verano, te contamos las mejores rutas y los nuevos horarios de transporte desde y para San Rafael.

Cómo llegar a Los Reyunos: la guía definitiva para ir en auto o colectivo

Cómo llegar a Los Reyunos: la guía definitiva para ir en auto o colectivo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Mendoza tiene rincones increíbles, pero pocos combinan el agua turquesa y la aventura como este embalse del sur provincial. Si estás pensando en una escapada, es fundamental saber cómo llegar a Los Reyunos de manera segura y eficiente, ya sea que cuentes con vehículo propio o dependas del servicio público para moverte.

La temporada estival 2026 explotó en el sur mendocino y la demanda por conocer los espejos de agua es altísima. Ubicado a solo 35 kilómetros de la ciudad cabecera, este dique se convirtió en el favorito de familias y jóvenes que buscan desde un asado tranquilo hasta la adrenalina del "tirobangi". Pero, para disfrutar, primero hay que llegar.

Lee además
Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad
Verano 2026

Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza
Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno.
Los primeros datos

Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno
Los Reyunos, San Rafael
Los Reyunos, uno de los lugares favoritos de quienes visitan la provincia de Mendoza

Los Reyunos, uno de los lugares favoritos de quienes visitan la provincia de Mendoza

La ruta para ir en auto a Los Reyunos

Si salís desde el Gran Mendoza, el viaje es un placer visual. Debés tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur (pasando por Tunuyán y San Carlos) hasta llegar a Pareditas. Allí, conectás con la Ruta Nacional 143 que te deposita directamente en el centro de San Rafael.

Una vez en la ciudad sureña, el camino es muy sencillo:

  • Tomá la Avenida Yrigoyen hacia el oeste y empalmá con la Ruta Provincial 143 (dirección a la Villa 25 de Mayo).
  • Al llegar a la rotonda del Cristo, girá para tomar la ruta hacia el embalse. El camino está asfaltado en su mayoría, aunque los últimos kilómetros de caracoles requieren precaución y manejo defensivo.
12 Buen nivel tuvo la Regata largo Aliento en Los Reyunos-- Martes 10-04-12 - 44524
Se puede hacer todo tipo de actividades en Los Reyunos, San Rafael

Se puede hacer todo tipo de actividades en Los Reyunos, San Rafael

Transporte público: horarios y frecuencias

Para quienes no tienen auto, la buena noticia es que este año se reforzó la conectividad. La empresa Buttini confirmó que durante la temporada alta habrá cuatro frecuencias diarias de lunes a lunes, facilitando el acceso a todos los turistas sin vehículo. El servicio sale desde la Terminal de Ómnibus de San Rafael y tiene los siguientes horarios clave:

  • Salidas desde el centro: 09:00, 11:30, 14:30 y 19:15 horas.
  • Regresos desde el dique: 10:10, 12:40, 15:40 y 20:25 horas.

Esta opción es ideal para pasar el día completo, permitiéndote llegar temprano para aprovechar el catamarán o los kayaks y volver con la última luz del sol, sin gastar una fortuna en taxis o remises.

Ya no tenés excusas. Cargá el mate, prepará la mochila y elegí tu forma de viaje para descubrir uno de los paisajes más lindos de nuestra provincia.

Temas
Seguí leyendo

La joya histórica que tiene Cacheuta con vistas que no creés que existan

Chile: por qué Maitencillo es uno de los lugares preferidos de los mendocinos para vacacionar

Hoteles boutique y posadas con encanto: la guía perfecta para un fin de semana de relax en Mendoza

Mendoza entre viñedos y Vaca Muerta busca un nuevo equilibrio económico

No sólo Uspallata: 4 opciones de Glamping en Mendoza para una experiencia única

Las Más Leídas

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles 21 de enero en Mendoza.
El clima

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

Qué impacto tiene la llegada de automóviles chinos eléctricos e híbridos en Mendoza

La víctima fue identificada como Joaquín Isaías Morales, quien ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Un festejo que terminó en tragedia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Este martes se confirmó oficialmente que el grupo logró alcanzar la cima del Aconcagua
Cumbre por la Paz

Veteranos de Malvinas argentinos y británicos hicieron cumbre en el Aconcagua por la paz