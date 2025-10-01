Esto no es el Caribe, pero este precioso destino en Mendoza te hará sentir como si lo fuera

En el departamento de San Rafael se encuentra la presa Los Reyunos, un lugar que combina belleza natural con aguas turquesas que recuerdan al Caribe. Es un destino ideal para disfrutar del turismo en la provincia de Mendoza y maravillarse con paisajes únicos.
los elefantes los reyunos.jpg
Descubrí Los Reyunos, el paraíso turquesa de Mendoza
Los Reyunos: el paraíso de Mendoza que parece el Caribe
La presa Los Reyunos se encuentra en el sur de Mendoza, dentro del departamento de San Rafael, a unos 237 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente tres horas en auto.
Los Reyunos: el destino en la provincia de Mendoza que te encantará
Foto: sanrafaelturismo
Este destino se ha convertido en uno de los imperdibles de la provincia, gracias a su impresionante espejo de agua que combina tonos verdes y turquesas, creando un paisaje hipnotizante que recuerda al Caribe.
Cómo llegar a Los Reyunos
Además de su belleza visual, el lugar es ideal para disfrutar de múltiples actividades al aire libre. Los visitantes pueden recorrer la zona a caballo, hacer caminatas o salir en mountain bike, explorar rutas de senderismo, practicar buceo, rappel o tirolesa, entre otras opciones.
Los Reyunos (2)
Disfrutá de Los Reyunos en Mendoza
Foto: sanrafaelturismo
La combinación de paredes rocosas, aguas calmas y amplios espacios abiertos convierte a Los Reyunos en un destino perfecto para toda la familia. Y si después de disfrutar de las aguas turquesa de Mendoza soñás con un verdadero paraíso caribeño, conocé cómo la provincia ahora incorpora un vuelo directo a un destino hermoso del Caribe haciendo clic aquí.