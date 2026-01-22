22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Operativo

Le encontraron marihuana a un penitenciario en San Rafael e investigan posibles complicidades

El hallazgo se produjo durante una requisa interna en el penal. Incautaron casi 400 gramos y dinero en efectivo. Analizan si hubo connivencia de otros agentes.

Fue detectado por el sistema de videovigilancia interno.

Fue detectado por el sistema de videovigilancia interno.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza fue detenido este jueves tras ser sorprendido con marihuana y dinero en efectivo durante una requisa realizada dentro del Complejo de Alojamiento Permanente N° IV, en San Rafael. La Justicia investiga ahora si hubo más personas involucradas en el ingreso de los estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector donde el personal de Seguridad Interna deja sus pertenencias antes de ingresar a trabajar. Allí, personal especializado detectó una mochila perteneciente al efectivo, en cuyo interior se encontraron tres envoltorios con una sustancia de origen vegetal y una suma de dinero.

Lee además
El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota, perteneciente a una empresa privada
Circulaba con una menor

Grave accidente vial en San Rafael: una mujer terminó internada en terapia intensiva
Como resultado, lograron recuperar parte de los elementos sustraídos.
Golpe al delito

Doble operativo policial en el Parque San Martín: aprehensión por droga y recuperación de elementos robados

Qué se encontró y cómo avanzó el procedimiento en el penal de San Rafael

Tras el hallazgo inicial, se convocó al área de Sustancias Prohibidas del Servicio Penitenciario, que realizó los peritajes correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 374,4 gramos.

Unidad Penal El Cerrito, San Rafael - 393523
El penitenciario presta servicios en el complejo de Alojamiento Permanente de San Rafael.

El penitenciario presta servicios en el complejo de Alojamiento Permanente de San Rafael.

Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia, que ordenó la detención inmediata del agente y solicitó información sobre los sectores por los que había circulado dentro del penal, con el objetivo de determinar si existió connivencia o participación de otros efectivos.

Refuerzan controles en las cárceles mendocinas

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia recordaron que desde el 1 de abril se implementa en toda la provincia un Sistema Único de Ingreso a las unidades penitenciarias, orientado a reforzar los controles y mejorar la detección de drogas y elementos prohibidos.

El esquema fue presentado por la ministra Mercedes Rus junto al gobernador Alfredo Cornejo, e incluye la incorporación de nueva tecnología para combatir la criminalidad desde el interior de las cárceles y convertirlas en espacios más seguros.

Temas
Seguí leyendo

Operativos policiales en el Gran Mendoza: detenidos, armas secuestradas y robos frustrados

Ingresó por la fuerza a la casa de su ex en Las Heras y ella se defendió con un cuchillo: fue aprehendido

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas

Rescate contrarreloj en alta montaña: evacuaron a un andinista extranjero con edema pulmonar

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

"Empezó a largar tiros para todos lados": el duro relato de un joven que presenció el crimen del adolescente en Godoy Cruz

Operativo de emergencia en Potrerillos: rescataron a dos mujeres tras una descompensación

LO QUE SE LEE AHORA
Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Las Más Leídas

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

aso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

Conocé el reporte meteorológico para este jueves 22 de enero.
El clima

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas.
Accidente vial

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas