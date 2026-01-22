Le encontraron marihuana a un penitenciario en San Rafael e investigan posibles complicidades

Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza fue detenido este jueves tras ser sorprendido con marihuana y dinero en efectivo durante una requisa realizada dentro del Complejo de Alojamiento Permanente N° IV , en San Rafael . La Justicia investiga ahora si hubo más personas involucradas en el ingreso de los estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector donde el personal de Seguridad Interna deja sus pertenencias antes de ingresar a trabajar . Allí, personal especializado detectó una mochila perteneciente al efectivo , en cuyo interior se encontraron tres envoltorios con una sustancia de origen vegetal y una suma de dinero.

Tras el hallazgo inicial, se convocó al área de Sustancias Prohibidas del Servicio Penitenciario , que realizó los peritajes correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana , con un peso total de 374,4 gramos .

Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia , que ordenó la detención inmediata del agente y solicitó información sobre los sectores por los que había circulado dentro del penal, con el objetivo de determinar si existió connivencia o participación de otros efectivos .

Refuerzan controles en las cárceles mendocinas

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia recordaron que desde el 1 de abril se implementa en toda la provincia un Sistema Único de Ingreso a las unidades penitenciarias, orientado a reforzar los controles y mejorar la detección de drogas y elementos prohibidos.

El esquema fue presentado por la ministra Mercedes Rus junto al gobernador Alfredo Cornejo, e incluye la incorporación de nueva tecnología para combatir la criminalidad desde el interior de las cárceles y convertirlas en espacios más seguros.