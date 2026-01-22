Rescate contrarreloj en alta montaña: evacuaron a un andinista extranjero con edema pulmonar

Un andinista extranjero fue rescatado en alta montaña por personal especializado luego de presentar un grave cuadro de mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón , mientras se encontraba en la zona de Cólera , entre el campamento Berlín y el refugio Nido de Cóndores , a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar .

El operativo se inició cerca de las 14:10 , cuando un guía de montaña alertó a las autoridades que un andinista estadounidense , identificado como K.N. , se encontraba dentro de una carpa , en muy mal estado de salud y sin posibilidad de desplazarse por sus propios medios debido a la gravedad del cuadro.

Ante esta situación, personal de la Patrulla de Rescate partió desde el refugio Nido de Cóndores hacia el campamento Berlín para verificar la novedad y brindar asistencia inmediata. Al arribar al lugar, los rescatistas asistieron a la víctima con bebidas y alimentos , y tomaron los parámetros médicos , los cuales fueron informados al médico interviniente .

Tras evaluar la situación, el profesional de la salud indicó la administración de medicación y dispuso el descenso inmediato del andinista hacia el refugio Nido de Cóndores , debido al riesgo que implica este tipo de patologías en zonas de gran altitud .

rescate andinista nido de cóndores 2

Cerca de las 17:45, el andinista arribó al Servicio Médico de Nido de Cóndores, donde fue evaluado personalmente por el médico. Posteriormente, alrededor de las 19:30, se concretó su evacuación en helicóptero, con el objetivo de trasladarlo a un centro de atención médica especializada para un tratamiento adecuado.

El operativo permitió estabilizar al paciente y garantizar su traslado seguro, en un contexto de alta complejidad debido a las condiciones propias de la alta montaña.

El hecho tuvo lugar casi en simultáneo con otro rescate. Esta vez, personal de la Policía Rural y puesteros de Potrerillos asistieron a dos mujeres durante un ascenso al Cerro Las Cabras. Según la información oficial, una mujer de 51 años, identificada como P.E.R., se descompensó al llegar a la cima, mientras que su acompañante, B.M. (65), descendió para buscar señal telefónica y pedir ayuda.