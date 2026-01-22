22 de enero de 2026
Sitio Andino
Operativo de emergencia

Rescate contrarreloj en alta montaña: evacuaron a un andinista extranjero con edema pulmonar

Personal de la Patrulla de Rescate asistió a la víctima a unos 6.000 metros de altura, dispuso su descenso inmediato y posterior evacuación aérea.

El andinista fue rescatado en alta montaña luego de sufrir un grave cuadro de mal agudo.

Foto: Ministerio de Seguridad.
Por Celeste Funes

Un andinista extranjero fue rescatado en alta montaña por personal especializado luego de presentar un grave cuadro de mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón, mientras se encontraba en la zona de Cólera, entre el campamento Berlín y el refugio Nido de Cóndores, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar.

El operativo se inició cerca de las 14:10, cuando un guía de montaña alertó a las autoridades que un andinista estadounidense, identificado como K.N., se encontraba dentro de una carpa, en muy mal estado de salud y sin posibilidad de desplazarse por sus propios medios debido a la gravedad del cuadro.

rescate andinista nido de cóndores 1

Ante esta situación, personal de la Patrulla de Rescate partió desde el refugio Nido de Cóndores hacia el campamento Berlín para verificar la novedad y brindar asistencia inmediata. Al arribar al lugar, los rescatistas asistieron a la víctima con bebidas y alimentos, y tomaron los parámetros médicos, los cuales fueron informados al médico interviniente.

Tras evaluar la situación, el profesional de la salud indicó la administración de medicación y dispuso el descenso inmediato del andinista hacia el refugio Nido de Cóndores, debido al riesgo que implica este tipo de patologías en zonas de gran altitud.

rescate andinista nido de cóndores 2

Cerca de las 17:45, el andinista arribó al Servicio Médico de Nido de Cóndores, donde fue evaluado personalmente por el médico. Posteriormente, alrededor de las 19:30, se concretó su evacuación en helicóptero, con el objetivo de trasladarlo a un centro de atención médica especializada para un tratamiento adecuado.

El operativo permitió estabilizar al paciente y garantizar su traslado seguro, en un contexto de alta complejidad debido a las condiciones propias de la alta montaña.

El hecho tuvo lugar casi en simultáneo con otro rescate. Esta vez, personal de la Policía Rural y puesteros de Potrerillos asistieron a dos mujeres durante un ascenso al Cerro Las Cabras. Según la información oficial, una mujer de 51 años, identificada como P.E.R., se descompensó al llegar a la cima, mientras que su acompañante, B.M. (65), descendió para buscar señal telefónica y pedir ayuda.

