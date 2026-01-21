Operativo de emergencia en Potrerillos: rescataron a dos mujeres tras una descompensación

Las dos fueron trasladadas al Centro de Salud Regional, donde recibieron asistencia médica

Por Sitio Andino Policiales







Un amplio operativo de rescate se desplegó en Potrerillos, luego de que una mujer se descompensara durante un ascenso al Cerro Las Cabras. El procedimiento se extendió durante varias horas y requirió la intervención de personal policial y equipos especializados.

Ascendieron solas al Cerro Las Cabras y fueron rescatadas El procedimiento fue informado alrededor de las 17 del martes a la Comisaría 53, luego de que se diera aviso de que dos mujeres habían ascendido solas al cerro. Según la información oficial, una mujer de 51 años, identificada como P.E.R., se descompensó al llegar a la cima, mientras que su acompañante, B.M. (65), descendió para buscar señal telefónica y pedir ayuda.

Ante la situación, personal de la Policía Rural organizó un operativo de búsqueda. Efectivos policiales, junto a puesteros de la zona, ascendieron a caballo y lograron ubicar primero a la acompañante, continuando luego hacia el lugar donde habría quedado la mujer afectada.

cerro, potrerillos, rescate Ante la situación, personal de la Policía Rural organizó un operativo de búsqueda Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Rescate exitoso en Potrerillos a pesar de la dificultad del terreno Sin embargo, al arribar al punto señalado, no lograron encontrarla, por lo que se presumió que la mujer habría retomado la marcha por sus propios medios. Posteriormente, se mantuvo comunicación telefónica con los intervinientes, quienes informaron que P.E.R. se encontraba a la vista y continuaba ascendiendo hacia una zona de mayor altura.

Debido a la dificultad del terreno, el acceso se tornó imposible tanto a caballo como a pie, por lo que se solicitó la intervención de personal de rescate especializado. Finalmente, cerca de las 23, el operativo concluyó con el descenso exitoso de ambas mujeres. Las dos fueron trasladadas al Centro de Salud Regional, donde recibieron asistencia médica. Allí se diagnosticó a P.E.R. con deshidratación con vómitos, quedando fuera de peligro.

Compartí la nota:







