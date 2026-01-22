Grave accidente vial en San Rafael: una mujer terminó internada en terapia intensiva

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota, perteneciente a una empresa privada

Un grave accidente vial ocurrió este jueves, cerca de las 15.50, en la intersección de calle Maza y Patricias Mendocinas , en San Rafael . Por causas que se investigan, colisionaron dos vehículos , y una mujer resultó con lesiones de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota , perteneciente a una empresa privada, que circulaba por calle Maza de este a oeste. El rodado era conducido por Pablo Gerardo Libossart , de 58 años.

Accidente vial Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas

Al llegar a la intersección con Patricias Mendocinas , la camioneta impactó contra otro vehículo que se desplazaba de norte a sur, conducido por Marcela Fabiana Reynoso , de 50 años, quien viajaba acompañada por su nieta , una adolescente de 14 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió diversas lesiones. Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) , que trasladó a la mujer al hospital.

Ambulancia - Mendoza Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al hospital Foto: ilustrativa

En el nosocomio, Reynoso fue asistida por el doctor Félix Yuma, quien diagnosticó politraumatismos, fractura de escápula izquierda, fractura de clavícula izquierda y fractura de muñeca izquierda, por lo que quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Tras el hecho, se dio intervención al Ayudante Fiscal en turno, quien ordenó la realización de las medidas de rigor y el secuestro de ambos vehículos para avanzar con la investigación del siniestro.