22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Circulaba con una menor

Grave accidente vial en San Rafael: una mujer terminó internada en terapia intensiva

El accidente ocurrió en la intersección de Maza y Patricias Mendocinas. El siniestro se produjo entre una camioneta Hilux y una motocicleta.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota, perteneciente a una empresa privada

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota, perteneciente a una empresa privada

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un grave accidente vial ocurrió este jueves, cerca de las 15.50, en la intersección de calle Maza y Patricias Mendocinas, en San Rafael. Por causas que se investigan, colisionaron dos vehículos, y una mujer resultó con lesiones de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota, perteneciente a una empresa privada, que circulaba por calle Maza de este a oeste. El rodado era conducido por Pablo Gerardo Libossart, de 58 años.

Lee además
Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas.
Accidente vial

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas
Siniestro leve: errores comunes que pueden complicarte el reclamo al seguro
Mundo Asegurador

Siniestros leves: los pasos clave que pueden ahorrarte multas y dolores de cabeza

Cómo ocurrió el siniestro en San Rafael

Al llegar a la intersección con Patricias Mendocinas, la camioneta impactó contra otro vehículo que se desplazaba de norte a sur, conducido por Marcela Fabiana Reynoso, de 50 años, quien viajaba acompañada por su nieta, una adolescente de 14 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió diversas lesiones. Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al hospital.

Ambulancia - Mendoza
Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al hospital

Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la mujer al hospital

En el nosocomio, Reynoso fue asistida por el doctor Félix Yuma, quien diagnosticó politraumatismos, fractura de escápula izquierda, fractura de clavícula izquierda y fractura de muñeca izquierda, por lo que quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Tras el hecho, se dio intervención al Ayudante Fiscal en turno, quien ordenó la realización de las medidas de rigor y el secuestro de ambos vehículos para avanzar con la investigación del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Paso a Chile: un camión desbarrancó en Ruta 60 y el chofer sufrió graves heridas

Accidente vial en Lavalle: una mujer y una niña de 8 años resultaron heridas tras impactar con una camioneta

Descarrilamiento y colisión fatal entre dos trenes en España: ascienden a 39 los fallecidos

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Accidente en Lavalle: motociclista alcoholizado cayó a un canal de riego y quedó herido

LO QUE SE LEE AHORA
Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Las Más Leídas

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

aso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

Conocé el reporte meteorológico para este jueves 22 de enero.
El clima

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Crimen de Joaquín Isaías Morales en Godoy Cruz: el chico ingresó sin signos vitales al hospital Lencinas
Villa Hipódromo

Godoy Cruz: imputaron a un menor y a su madre por el asesinato de Joaquín Morales

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas.
Accidente vial

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas