Descarrilamiento y colisión fatal entre dos trenes en España: 21 víctimas y pasajeros atrapados

El sur de España sufrió uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años. En las inmediaciones de la localidad de Andamúz (Córdoba) en Andalucía , el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad provocó una colisión masiva que, según el primer balance de la Guardia Civil , causó la muerte de al menos 21 personas .

De acuerdo a información a la que accedió Noticias Argentinas, la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas , ya que los equipos de emergencia continúan trabajando para acceder a sectores de las formaciones donde todavía hay pasajeros atrapados .

El siniestro se produjo cuando una de las formaciones descarriló e impactó de frente contra otro tren que circulaba en sentido contrario , lo que provocó al menos 21 muertes hasta el momento , entre ellas la de uno de los maquinistas , y dejó decenas de heridos , de los cuales 25 permanecen en estado grave , según informó la televisión española. En ambos trenes viajaban más de 500 personas .

La gente saliendo por la ventana tras el grave accidente de los trenes en Adamuz (Córdoba) pic.twitter.com/liOyNJbmDA

El operativo de emergencia desplegado en la zona es de máxima magnitud. Dotaciones de bomberos , efectivos policiales y una importante flota de ambulancias trabajan intensamente en el lugar para asistir a los heridos y trasladarlos a centros de salud cercanos.

Desde la cuenta oficial de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, confirmaron que el accidente obligó a movilizar recursos prioritarios para acelerar las tareas de rescate y garantizar la seguridad en la zona afectada.

Embed El accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia https://t.co/krvGRAsKDI — INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026

Como consecuencia directa de la colisión y de la presencia de escombros sobre las vías, el servicio de alta velocidad entre Madrid y toda la región de Andalucía fue suspendido por tiempo indeterminado.

Un tren cayó por un talud y podrían aumentar las víctimas

El consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que una de las formaciones cayó por un talud de cuatro metros, lo que agravó considerablemente la magnitud del siniestro. "Tenemos muchos medios actuando; los bomberos están trabajando para excarcelar a las personas que permanecen atrapadas", señaló ante los medios.

españa, trenes, accidente Una de las formaciones cayó por un talud de cuatro metros Foto: X @MarVPlandemia

El funcionario advirtió además sobre la complejidad del escenario: "Los trenes que han caído en el terraplén están en una situación muy complicada, por eso no podemos dar cifras definitivas. Estimamos que puede haber un mayor número de fallecidos y una gran cantidad de heridos graves. Nos espera una noche muy complicada".

La Cruz Roja asiste a las víctimas del accidente ferroviario

La Cruz Roja de Adamuz activó un amplio operativo para asistir a las víctimas del accidente ocurrido entre un tren que había partido desde la estación de Atocha con destino a Huelva y otro que viajaba desde Málaga hacia Madrid. Al despliegue inicial se sumaron ambulancias provenientes de Jaén, además de otros recursos sanitarios.

Embed Hemos activado nuestros equipos de emergencia en atención sanitaria y psicosociál para atender a afectados en Adamuz

- 8 ambulancias de Córdoba, Jaén y Granada.

- Psicólogos de @CruzRojaCordoba

- Equipos logísticos para entrega de mantas, agua y víveres para afectados https://t.co/1CMDMG09gz pic.twitter.com/GiDfJumfrt — Cruz Roja en Andalucía (@CruzRojaAND) January 18, 2026

A través de sus redes sociales, la organización informó: "Hemos activado nuestros equipos de emergencia en atención sanitaria y psicosocial para asistir a los afectados en Adamuz: ambulancias de Córdoba, Jaén y Granada, psicólogos, y equipos logísticos para la entrega de mantas, agua y víveres a las personas damnificadas".

Investigación en marcha y advertencia a los pasajeros

Las autoridades ferroviarias solicitaron a los viajeros buscar medios de transporte alternativos, mientras los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios comenzaron a recolectar pruebas en el lugar.

La investigación apunta a determinar si el descarrilamiento inicial fue consecuencia de un fallo técnico, un error humano o un problema en la infraestructura, en un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad del sistema ferroviario español.