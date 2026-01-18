18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Conflicto bilateral

Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó una "respuesta adecuada"

El gobierno iraní calificó de “inaceptable” la medida anunciada por la Casa Rosada, que vinculó al grupo con los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.

Casa Rosada declaró organización terrorista a la Fuerza Quds.

Casa Rosada declaró organización terrorista a la Fuerza Quds.

Foto: Reuters
Por Sitio Andino Política

El gobierno de Irán criticó con dureza la decisión de la Argentina de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds y a 13 individuos vinculados a ese grupo militar, una medida impulsada por el presidente Javier Milei y comunicada oficialmente el sábado por la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2012510336302116876&partner=&hide_thread=false

El vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la resolución como “inaceptable” y anticipó que el régimen dará una “respuesta adecuada”, en un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países.

Lee además
El delicado escenario que atraviesa Irán: protestas, sanciones y riesgo militar
Tensión y conflicto

El delicado escenario que atraviesa Irán: protestas, sanciones y riesgo militar
Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas.
Tensión

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas

La reacción de Irán frente a la decisión de Argentina de declarar como terrorista a la Fuerza Quds

En una conferencia de prensa, Baghaei cuestionó la medida adoptada por el Gobierno argentino y sostuvo que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político”.

El funcionario advirtió además que la decisión “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, aunque no precisó el alcance ni el tipo de represalias que podría adoptar el país asiático.

La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en operaciones externas, entrenamiento y planificación de acciones terroristas fuera del territorio iraní, según sostienen distintos organismos internacionales.

Las claves de la decisión del Gobierno argentino que despertó el enojo de Irán

El sábado, el Gobierno nacional declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a ese grupo, una decisión que fue comunicada a través de la Oficina del Presidente.

Con esta medida, la Fuerza Quds quedó incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la aplicación de sanciones y restricciones.

Desde la Casa Rosada acusaron al grupo de estar detrás de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, dos de los ataques terroristas más graves de la historia argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gidonsaar/status/2012556853079671248&partner=&hide_thread=false

El Gobierno explicó que la decisión fue impulsada por Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Según el comunicado oficial, la inclusión en el RePET implica sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar la capacidad de acción del grupo y proteger al sistema financiero argentino de posibles maniobras de financiamiento.

El rol de Ahmad Vahidi y el antecedente AMIA

En el detalle de la medida, el Ejecutivo advirtió que Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, está implicado en el atentado contra la AMIA y tiene una alerta roja de Interpol.

Pese a ello, remarcaron que el régimen iraní no solo no colaboró con su juzgamiento, sino que lo ascendió, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Vahidi también figura incluido en el RePET.

El Gobierno destacó que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y recordó que ya adoptó decisiones similares respecto de Hamás, el Cártel de los Soles y, más recientemente, capítulos de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania.

En ese sentido, desde la Casa Rosada remarcaron que la administración libertaria busca cambiar el rumbo de las últimas décadas y alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes intentan destruirla.

Fuente: con información de TN

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre a la que asistirá Javier Milei

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Adorni le puso fecha a las extraordinarias y sumó el acuerdo del Mercosur al temario

Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial: qué implica

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador

LO QUE SE LEE AHORA
Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje.
Así será la intervención vial

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores
ECONOMÍA PERSONAL

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles.
Adultos Mayores

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles

El Paso a Chile permanece abierto este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero