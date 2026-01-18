Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó una "respuesta adecuada"

El gobierno de Irán criticó con dureza la decisión de la Argentina de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds y a 13 individuos vinculados a ese grupo militar , una medida impulsada por el presidente Javier Milei y comunicada oficialmente el sábado por la Casa Rosada.

El vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei , calificó la resolución como “inaceptable” y anticipó que el régimen dará una “respuesta adecuada” , en un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países.

En una conferencia de prensa, Baghaei cuestionó la medida adoptada por el Gobierno argentino y sostuvo que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político” .

El funcionario advirtió además que la decisión “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán” , aunque no precisó el alcance ni el tipo de represalias que podría adoptar el país asiático.

La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en operaciones externas, entrenamiento y planificación de acciones terroristas fuera del territorio iraní, según sostienen distintos organismos internacionales.

Las claves de la decisión del Gobierno argentino que despertó el enojo de Irán

El sábado, el Gobierno nacional declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a ese grupo, una decisión que fue comunicada a través de la Oficina del Presidente.

Con esta medida, la Fuerza Quds quedó incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la aplicación de sanciones y restricciones.

Desde la Casa Rosada acusaron al grupo de estar detrás de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, dos de los ataques terroristas más graves de la historia argentina.

El Gobierno explicó que la decisión fue impulsada por Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Según el comunicado oficial, la inclusión en el RePET implica sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar la capacidad de acción del grupo y proteger al sistema financiero argentino de posibles maniobras de financiamiento.

El rol de Ahmad Vahidi y el antecedente AMIA

En el detalle de la medida, el Ejecutivo advirtió que Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, está implicado en el atentado contra la AMIA y tiene una alerta roja de Interpol.

Pese a ello, remarcaron que el régimen iraní no solo no colaboró con su juzgamiento, sino que lo ascendió, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Vahidi también figura incluido en el RePET.

El Gobierno destacó que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y recordó que ya adoptó decisiones similares respecto de Hamás, el Cártel de los Soles y, más recientemente, capítulos de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania.

En ese sentido, desde la Casa Rosada remarcaron que la administración libertaria busca cambiar el rumbo de las últimas décadas y alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes intentan destruirla.

Fuente: con información de TN