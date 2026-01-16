María Corina Machado le cedió el Premio Nobel a Trump y reforzó su alianza por Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado , afirmó este viernes en conferencia de prensa en Washington que “lo único que quiero asegurarles a los venezolanos es que Venezuela será libre. Y que lograremos esto con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”.

“Eventualmente tendremos elecciones libres y justas” en Venezuela, dijo Machado, pero no dio una fecha aproximada para ello, reportó la cadena CNN. “Hablo de gobernadores, alcaldes, legisladores. Necesitamos que la gente exprese su voluntad libremente”, agregó.

Cuando se cumplan las fases, agregó Machado, “podemos avanzar hacia la institucionalización de nuestro gobierno”. Machado habló con los periodistas un día después de la reunión que mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca .

“Necesitamos que la gente exprese su voluntad libremente”, afirmó la dirigente. También, indicó que no iba a hacer públicos los detalles de la reunión con Trump, pero insistió en su deseo de regresar a Venezuela “lo antes posible”.

#Internacional | María Corina Machado ( @MariaCorinaYA ) afirmó que más del 80% de las Fuerzas Armadas de Venezuela “están con nosotros”. pic.twitter.com/bPiycMnZDT

“Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer. Evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy sola yo, somos millones de venezolanos”.

A Trump “realmente le importa la vida y el bienestar de los venezolanos”, aseguró Machado, “él me lo dijo”. “Estamos absolutamente agradecidos con Trump. Tomó un montón de coraje hacer lo que él hizo”, aseveró.

Por otra parte, Machado fue consultada sobre la situación actual de Venezuela y el mandato de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. “Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Se trata del cártel y la justicia. Se trata de una estructura criminal, que es el régimen, y del mandato del pueblo venezolano. Eso es lo que está en juego en este momento”, respondió Machado.

Un regalo especial de Machado a Trump

Por otra parte, la líder opositora venezolana concedió una entrevista a Fox News, transmitida este viernes, en la que dijo que la razón por la que le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, es porque “él se la merece”.

“Fue un momento muy emotivo. Decidí presentar la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2012006221340164338&partner=&hide_thread=false President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor. pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

A su vez, Trump escribió en la red Truth Social el jueves, tras haber recibido a Machado: “Fue un gran honor para mí conocer a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”.

“María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, enfatizó el mandatario.

Ante la cálido publicación, la líder opositora contestó: "En nombre del pueblo venezolano, gracias por esta importante conversación con usted y su administración, que reafirma la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo".

Además, agregó: "Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana: el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio".