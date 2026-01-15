Reunión reservada de Trump y María Corina Machado, entre gestos y diferencias: de qué hablaron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibió a la referente de la oposición al chavismo, María Corina Machado . El encuentro fue en un comedor privado de la Casa Blanca , sin presencia de la prensa, con el objetivo de conocer las perspectivas, apoyo internacional y cómo se realizará una posible transición en Venezuela.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca , Karoline Leavitt, brindó unas palabras antes del encuentro y expresó: “Sé que el Presidente esperaba con interés esta reunión y que fuera una conversación buena y positiva con Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchos venezolanos”.

Liberación de presos políticos María Corina Machado: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres"

Cuando se le preguntó si Trump seguía de acuerdo con su afirmación de que Machado no contaba con el apoyo necesario para liderar Venezuela, Leavitt respondió que su opinión no había cambiado.

Karoline Leavitt (@PressSec) portavoz de la Casa Blanca, describe a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) como una «voz extraordinaria y valiente para muchos de los ciudadanos de Venezuela».

“Creo que la valoración del Presidente se basaba en la realidad sobre el terreno. Era una valoración realista basada en lo que el Presidente leía y oía de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y en ese momento concreto”, dijo Leavitt, citada por la cadena CNN.

Además, añadió que Trump está “comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela”, pero no pudo dar una fecha concreta.

#Internacional | María Corina Machado @MariaCorinaYA salió de la Casa Blanca tras reunirse con Donald Trump

Trump y Machado: un esperado encuentro

La galardonada con el Premio Nobel de la Paz este lunes fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano. Machado recorre Europa y Estados Unidos tras salir de Venezuela en un operativo complejo para resguardar su seguridad.

León XIV ha llamado a conservar la independencia de Venezuela tras el ataque que fuerzas militares estadounidenses lanzaron contra Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro, quien ahora está siendo juzgado en Nueva York. En un mensaje al cuerpo diplomático, el Papa estadounidense pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

Sin embargo, este jueves Machado se reunió con Trump, después de que el magnate elogiara a Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta de Maduro, quien ahora ejerce como presidenta interina. Por su parte, la galardonada le entregó una medalla al mandatario estadounidense y una placa del Premio Nobel de la Paz.

#AHORA Salida de @MariaCorinaYA de la Casa Blanca tras reunión con el presidente Donald Trump.

Machado ingresó vestida de blanco por una puerta lateral, no fue recibida en el Salón Oval y la reunión duró dos horas. “Contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela”, expresó ante la comunidad venezolana que se congregó afuera de la Casa Blanca.