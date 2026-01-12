12 de enero de 2026
{}
El Papa León XIV se reunió con María Corina Machado

El encuentro entre el Papa León XIV y María Corina Machado se dio en el Vaticano este lunes 12 de enero.

Por Sitio Andino Mundo

El papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, de acuerdo con un breve comunicado emitido por el Vaticano, donde no se entrega ningún detalle del encuentro. El nombre de la política venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el Papa durante la mañana.

Encuentro entre el Papa León XIV y Machado

Según informó DW, la reunión, sin embargo, no figuraba en la lista previa de encuentros planificados del pontífice que entrega el Vaticano a la prensa. Machado recorre Europa y Estados Unidos tras viajar a Noruega en diciembre para recibir el premio Nobel. Para ello, debió salir de Venezuela en una compleja operación militar que contó con el respaldo de Estados Unidos.

papa-corina-machado-540267-101712

León XIV ha llamado a conservar la independencia de Venezuela tras el ataque que fuerzas militares estadounidenses lanzaron contra Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro, quien ahora está siendo juzgado en Nueva York. En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa estadounidense pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

La oposición venezolana divulgó poco después fotografías del encuentro en las que se puede ver a Machado con un vestido negro y portando un rosario. A su lado está el papa. La opositora es vista por sectores venezolanos como portadora de esperanza para propiciar un cambio de régimen en el país, aunque la decisión de Donald Trump de respaldar a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela supuso un balde de agua fría para esas aspiraciones.

