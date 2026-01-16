Se filtró el video del dramático escape de María Corina Machado de Venezuela

Un video difundido en las últimas horas reveló, por primera vez, cómo fue el rescate clandestino y la huida de María Corina Machado de Venezuela . Las imágenes muestran un operativo nocturno por mar , coordinado en absoluto secreto , que permitió sacar del país a la principal líder opositora al chavismo y llevarla finalmente a Europa.

El registro comienza en plena oscuridad del mar Caribe . Se escucha una voz en inglés que llama: “ ¡María! ”. Segundos después, la respuesta confirma la identidad de quien espera a bordo de una embarcación precaria : es María Corina Machado . Así se inicia el video inédito que documenta el operativo que la sacó de Venezuela rumbo a Noruega, donde debía recibir el Premio Nobel de la Paz.

Las imágenes alternan escenas nocturnas con grabaciones diurnas realizadas durante la planificación del rescate. En uno de los tramos, un hombre con gorra y barba explica que el equipo se dirige a buscar a la dirigente opositora, tras semanas de trabajo en Curazao para definir la vía de escape. “ Sacarla de donde está y llevarla a donde necesita es un verdadero desafío ”, afirma ante cámara.

| "Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y muy agradecida”. Difunden imágenes del rescate de María Corina en el mar, tras salir de Venezuela disfrazada y durar horas a la deriva. pic.twitter.com/ontI4THwoW

Ese hombre es Bryan Stern , presidente y fundador de Grey Bull Rescue , una organización integrada por veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos . El grupo se presenta como una unidad especializada en rescates en zonas de guerra, catástrofes y contextos de alto riesgo , y asegura haber salvado más de 8.400 vidas en distintas partes del mundo.

El operativo fue bautizado como “Operación Dinamita Dorada”. En el video, Stern relata las dificultades de comunicación entre las embarcaciones y la tensión del momento, mientras monitorean el punto de encuentro en altamar. Finalmente, una luz rompe la oscuridad y permite ubicar el bote en el que viaja Machado.

En el intercambio breve y cargado de nerviosismo, le preguntan si lleva equipaje. Ella responde que solo tiene un bolso. Minutos después, ya a bordo de la lancha de rescate, se presenta ante cámara: “Soy María Corina Machado, estoy viva, segura y muy agradecida a Grey Bull ”, dice, visiblemente emocionada y protegida con una gorra.

Las últimas imágenes la muestran en tierra firme, ya en Curazao, el punto más cercano a Venezuela, ubicado a unos 65 kilómetros. Desde allí, Machado continuó su viaje hacia Oslo, capital de Noruega, donde arribó el 12 de diciembre, un día después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Fuente: Clarín.