Alineamiento con Washington

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador

El Presidente agradeció la invitación de su par estadounidense y confirmó que el país integrará el organismo internacional que buscará poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Otro acercamiento entre las administraciones Milei y Trump.

El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina integrará la Junta por la Paz, un nuevo organismo internacional creado por Donald Trump con el objetivo de impulsar una salida política al conflicto en la Franja de Gaza y a otros focos de tensión global.

La invitación fue formalizada a través de una carta enviada desde la Casa Blanca, que el mandatario argentino compartió en sus redes sociales, donde agradeció el gesto y destacó el rol que tendrá el país como miembro fundador del flamante Consejo.

El agradecimiento de Javier Milei a Trump por la inclusión en la Junta por la Paz en Gaza

Tras conocerse la invitación, Milei expresó su agradecimiento al presidente estadounidense y reafirmó su posicionamiento internacional. “Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace”, señaló.

En ese mismo mensaje, el Presidente sostuvo que la Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, y remarcó que acompañar esta iniciativa representa una responsabilidad de alcance global.

Según se desprende de la carta, la Argentina podrá designar un representante autorizado para participar de las reuniones del organismo en nombre del país.

Un niño palestino sentado junto a los escombros de una casa destruida por ataques israelíes, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en el norte de la Franja de Gaza, 22 de abril de 2024. Foto NA REUTERSMahmoud.jpg
Argentina integrará el Consejo por la Paz en Gaza que creó Estados Unidos.

Qué es la Junta por la Paz impulsada por Donald Trump

La Junta por la Paz es un organismo creado esta semana por el presidente estadounidense como parte de la segunda fase del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza. El propio Trump anunció que el Consejo será presidido por él y estará integrado por un grupo reducido de países y referentes internacionales.

El mandatario norteamericano definió al organismo como “el más grande y prestigioso jamás reunido”, y adelantó que su función será supervisar la implementación del plan de paz y acompañar el proceso de reconstrucción y estabilización del enclave palestino.

Entre los miembros fundadores ya confirmados se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair, el enviado especial Steve Witkoff, el asesor Jared Kushner, el presidente del Banco Mundial Ajay Banga y otros referentes del ámbito político y financiero internacional.

El Consejo tendrá a su cargo distintas áreas vinculadas a la gobernanza de Gaza, la reconstrucción del territorio, la atracción de inversiones, el financiamiento internacional y la coordinación regional, mientras que una fuerza internacional de estabilización se encargará de garantizar la seguridad y la desmilitarización de Hamás, según el esquema propuesto por Estados Unidos.

Un nuevo paso en la política exterior de Javier Milei

La incorporación de la Argentina al Consejo de Paz se da en el marco del fuerte alineamiento político y estratégico del Gobierno con Estados Unidos, una línea que Milei viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.

El plan de paz impulsado por Washington comenzó a aplicarse en octubre del año pasado y permitió, en una primera etapa, el retorno de rehenes y el cese de los combates. La segunda fase, ahora en marcha, enfrenta desafíos pendientes, como la retirada militar israelí y el futuro rol de Hamás en el territorio.

En ese contexto, la participación argentina en la Junta por la Paz posiciona al país dentro del núcleo de aliados que Trump busca para liderar una salida política al conflicto, con impacto directo en la agenda internacional.

Javier Milei, Donald Trump, Karina Milei 14-10-25
Se sotiene el fuerte alineamiento entre Estados Unidos y Argentina.

