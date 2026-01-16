16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Balance de la reunión de la Mesa Política

Reforma laboral: el costo fiscal que tensiona la negociación con las provincias

El Presidente Javier Milei quiere aprobarla lo antes posible para avanzar con el resto de las reformas.

Mesa Política del Gobierno Nacional.

Mesa Política del Gobierno Nacional.

Se trató de un encuentro que duró algo más de dos horas y que fue presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su despacho de la planta baja de la Casa de Gobierno. La composición de la mesa la completaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Lee además
Vuelve a reunirse la mesa política con la Reforma Laboral como objetivo.
Agenda

Vuelve a reunirse la mesa política con la Reforma Laboral como objetivo
El ministro del Interior dejó varios anuncios en su paso por Mendoza.
Se trata en febrero

La defensa de Santilli y Cornejo a la reforma laboral y su impacto en la recaudación

Presencia de Luis Caputo en la Mesa Política, con la reforma laboral como tema central

La novedad de este caso fue que estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo. El responsable del programa económico suele asistir en ocasiones puntuales y cuando la situación lo amerita. Este pareció ser el caso.

Y es que la reforma laboral tiene apartados que inciden sobre asuntos económicos como la recaudación tributaria. En ese caso particular, la baja de ciertos tramos del impuesto a las Ganancias para las sociedades incide en una baja de la recaudación que tiene efectos directos sobre la cantidad de dinero recaudado para la coparticipación. Esto es mirado de cerca por diversos gobernadores, quienes ya le hicieron saber a varios de los integrantes de la mesa chica que desearían poder acompañar la reforma, pero con ciertas concesiones en ese plano.

image

“Toto” estuvo la primera mitad de la reunión opinando principalmente sobre esa materia y fue el primero en irse. Los demás se quedaron repasando esa misma agenda y abordando otras medidas que no fueron reveladas a la prensa. Se supone que la Mesa Política fue creada para tratar asuntos y líneas de acción en estricta confidencialidad, y que de esos encuentros suele trascender poco y nada.

Uno de los integrantes que estuvo allí comentó que se trató de una reunión “muy amena” y que la reforma laboral fue uno de los temas centrales que se abordaron.

En el Gobierno Nacional aún no hay un acuerdo generalizado sobre cómo proceder en las negociaciones

Ante la consulta de este medio con tres fuentes que participaron de la mesa chica, se puede percibir que en el Gobierno todavía no hay un acuerdo generalizado sobre cómo proceder con las negociaciones para los próximos días. Es decir, hay posiciones que indican que el margen que tiene la Casa Rosada para satisfacer el pedido de las provincias es mayor, mientras que otros buscan mostrar más intransigencia.

Por tomar un caso, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le pidió ayer al ministro Santilli que considerara el reclamo de varias provincias de que, solo por el 2026, el Estado Nacional se haga cargo de la merma de la coparticipación que producirá la baja de recaudación de Ganancias para las sociedades. Alegan que sería un gesto para compensar el ajuste de la Casa Rosada a las provincias de los últimos dos años y que se comprometen a reanudar sus compromisos a partir del 2027.

Un importante integrante del Gobierno indicó que trabajará para no ceder sobre esa cuestión. “Lo que ellos pierden por recaudación, lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, marcó.

En la misma línea declaró ayer Santilli en una conferencia de prensa posterior a su encuentro con Cornejo. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, marcó.

Al terminar la mesa política, otra fuente inobjetable opinó en sentido contrario sobre la intransigencia con los gobernadores. Indicó que “no hay que adelantarse” y que “es muy apresurado” dar definiciones contundentes sobre la estrategia libertaria.

Una de las principales justificaciones que utiliza el oficialismo para movilizar esta nueva legislación es que el sistema laboral actual está signado por una alta informalidad. Según datos oficiales, esta llegó al 43,2% en el segundo trimestre del 2025. El sector más golpeado es el que llega a los 29 años, con casi 6 de cada 10 personas sin un trabajo registrado.

image

La Reforma Laboral es una señal clave que mira el mercado, según el Gobierno Nacional

Pero el Gobierno también indica que la aprobación de la Modernización Laboral es una de las señales clave que mira el mercado como para evaluar si la economía está avanzando o no hacia un sendero de reformas clave y que, según ellos, tienen amplias posibilidades de dinamizar la economía.

En la mesa chica del Gobierno no dudan: “No hay manera de que la reforma laboral no salga. Es necesario para Javier [Milei]. Sea un texto con mayor cantidad y calidad de artículos o con menos, tenemos que hacer ver que estamos en condiciones de aprobar medidas ambiciosas”.

Se trata de un pedido explícito del presidente Javier Milei a toda la cúpula del Ejecutivo para cumplir con la hoja de ruta económica y política que diagrama y revisa desde la Quinta de Olivos. El libertario quiere que salga lo antes posible, aunque sin poner en riesgo las principales medidas, para que se continúe con la progresión del resto de las reformas. Después de que se defina esta, es altamente probable que se siga con la tributaria.

Pero hay un componente adicional que hace que Milei busque que se tramite en primer lugar. “Para comenzar a tratar la reforma previsional te tienen que dar los tiempos del nuevo mercado laboral”, le ha explicado a interlocutores usuales. Considera que el 2026 no será suficiente y que recién desde 2027 habrá tiempo como para iniciar el debate de esa legislación: una como consecuencia de la otra.

En el corto plazo, este viernes comenzará a funcionar en el Senado una comisión técnica, la cual liderará la asesora bullrichista Josefina Tajes, que trabajará con los bloques que acompañan al oficialismo y analizará las objeciones a la reforma laboral de la CGT y entidades empresariales. Tal como le dijo Bullrich a Infobae, hay disposición política para negociar con la central obrera aspectos nodales del proyecto para facilitar la sanción.

Temas
Seguí leyendo

Los artículos de la reforma laboral que Diego Santilli sale a negociar con gobernadores

Cornejo regresa de sus vacaciones y se prepara para una reunión clave con el Gobierno nacional

Reforma laboral: la Casa Rosada negocia con gobernadores y senadores para sancionarla

Diego Santilli vuelve a Mendoza y se reunirá con Cornejo para avanzar en la reforma laboral

Cornejo llamó a licitación para transformar 16 kilómetros del Acceso Sur y mejorar la conectividad

El Gobierno Nacional cerró 2025 con superávit fiscal y financiero

Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba

Migraciones permitirá el ingreso sin visa a quienes cuenten con Green Card

LO QUE SE LEE AHORA
Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba.
Boletín Oficial

Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba

Las Más Leídas

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana

Luján de Cuyo: basura, calles de tierra y un reclamo de Ugarteche con eco en otras localidades. video
Las imágenes

Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales
Denunció operaciones desde otra comuna

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales

La Pulpera en San Rafael.
Voces del campo

La Pulpera en San Rafael: un respaldo clave para los productores locales

Cuándo llegará el Metrotranvía al aeropuerto El Plumerillo.
Estado de las obras

Cuándo llegará el Metrotranvía al aeropuerto El Plumerillo