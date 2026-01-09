9 de enero de 2026
{}
Cuándo vuelve a reunirse la mesa política con la Reforma Laboral como objetivo

El encuentro marcará el reinicio formal de la actividad política tras el receso de verano con el objetivo puesto en el tratamiento de la reforma laboral.

Por Sitio Andino Política

La calma en la Casa Rosada se verá interrumpida el próximo viernes 16 de enero, cuando la mesa política del presidente Javier Milei vuelva a reunirse para avanzar en la Reforma Laboral, uno de los proyectos clave del Ejecutivo. El encuentro marcará el reinicio formal de la actividad política tras el receso de verano.

Según pudo saber NA, la convocatoria fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien retomará los encuentros semanales con los responsables de la negociación legislativa. La reunión se llevará a cabo en los despachos de Balcarce 50, sede central del Poder Ejecutivo.

Quiénes integran la mesa política del oficialismo

Del encuentro participarán figuras centrales del oficialismo como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Concluido el período habilitado para las vacaciones, el Gobierno nacional busca anotarse su primer logro legislativo del año, luego de cerrar diciembre con la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal. La Reforma Laboral aparece como una prioridad estratégica para la administración libertaria.

En paralelo, Patricia Bullrich anticipó la conformación de una comisión encabezada por la abogada Josefina Tajes, que comenzará a funcionar desde el viernes para analizar objeciones y propuestas alternativas. Además, el 26 de enero, el Senado debatirá el tema con la intención de habilitar su tratamiento en los primeros días de febrero.

Puntos sensibles y otros proyectos en discusión

El Gobierno busca afinar el proyecto antes del inicio de las sesiones extraordinarias, previstas para el 2 de febrero. Persisten dudas sobre cambios en el capítulo tributario y en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También se debatirá la posible inclusión de la Ley de Glaciares y la postergación de la Reforma del Código Penal, un tema de discusión más extensa.

