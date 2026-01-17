Videos: Milei cantó con el Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por el respaldo electoral

En una noche cargada de simbolismo político y tradición popular, Javier Milei participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , donde se mostró distendido, agradeció públicamente a Córdoba por su apoyo electoral y se animó a cantar junto al Chaqueño Palavecino ante una multitud.

El Presidente llegó al anfiteatro José Hernández pasadas las 0.30 y se retiró cerca de las 2 de la madrugada, tras permanecer alrededor de una hora y media en el predio , saludar al público, sacarse fotos y seguir de cerca el show desde el palco oficial.

Antes del momento musical, Milei tomó el micrófono para brindar un breve mensaje. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser Presidente” , expresó, y remarcó que por ese motivo no quería faltar a una fiesta tan emblemática.

"Aprobado" Javier Milei cantó Amor Salvaje junto al 'Chaqueño' Palavecino en el Festival de Doma y Folklore en Jesús María, Córdoba. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Hu7LHyUNXH

También destacó el valor cultural del festival: “Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones” , dijo, en línea con el tono federal que buscó imprimirle a su visita.

La presencia presidencial había sido anunciada con anticipación por los locutores del festival, pero recién cerca de la 1 de la mañana el mandatario fue mencionado nuevamente, cuando Palavecino interrumpió su show para saludar a las autoridades nacionales.

Embed "Javier Milei"



Porque subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino en el festival de Jesús María. pic.twitter.com/AyRhNsTkGK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 17, 2026

Desde el palco, Milei le hizo un pedido especial al artista salteño: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”. Como devolución, Palavecino lo invitó a subir al escenario.

El Presidente intentó excusarse, señalando que era un “amateur”, pero tras la insistencia del músico —que recordó su pasado rockero— terminó cantando el estribillo y el puente del clásico folclórico, en medio de aplausos y ovaciones. Al finalizar, Palavecino lo aprobó con humor y Milei agradeció por “permitirme arruinar la canción”.

Javier Milei, Jesús María 2026 (02) Javier Milei participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. Foto: Prensa La Libertad Avanza

Milei, de local en C+ordoba: clima de fiesta y respaldo popular

Durante toda su estadía, Milei se mostró entusiasmado, aplaudió al ritmo de la música y accedió a sacarse fotos con quienes se acercaban al palco. Incluso recibió regalos del público, como un sombrero, un poncho y una boina, que fueron tomados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien lo acompañó durante la noche.

El anfiteatro estuvo colmado, con más de 27.000 personas, en la jornada tradicionalmente más convocante del festival, que tuvo al Chaqueño Palavecino como figura central. Hubo aplausos, cánticos y algunos grupos que corearon “Presidente” cuando Milei subió al escenario.

Embed "Jesús María":

Por la llegada de Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore durante la presentación del Chaqueño Palavecino pic.twitter.com/7oKAiNzkdk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026

Se trató de la primera participación de Milei en una fiesta popular de esta magnitud que no estuvo organizada por su espacio político. A diferencia de otros eventos vinculados a La Libertad Avanza, el Festival de Jesús María mantiene una dinámica institucional y cultural propia.

El Presidente estuvo acompañado por Martín Menem y otros dirigentes libertarios, pero no contó con la presencia de autoridades provinciales, ya que el gobernador Martín Llaryora se encuentra de vacaciones. La Provincia, no obstante, aportó fondos para la realización del evento, cuyos ingresos se destinan a escuelas de la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/2012390467179053262&partner=&hide_thread=false ¡Un tema a pedido del presidente Javier Milei!



El mandatario se sumó al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y compartió "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino.#SeSienteArgentina en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/D8u8VcdhhV — TVP (@TV_Publica) January 17, 2026

Los antecedentes presidenciales en Jesús María

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al Festival de Jesús María, luego de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, ambos también en contextos de alta popularidad.

La presencia del mandatario libertario dejó una postal distinta: un presidente mezclado con el público, cantando folklore y reforzando su vínculo con una provincia clave, en una de las fiestas populares más importantes del país.