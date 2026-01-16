El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

La vice hizo un balance de su último paso por el vecino país.

La vicegobernadora Hebe Casado analizó su reciente viaje a Chile y destacó que uno de los ejes centrales de la agenda binacional fue la situación de los pasos fronterizos que conectan la provincia con el país vecino , una problemática clave para el comercio, el turismo y la integración regional.

En diálogo con Noticiero Andino , Casado explicó que durante su estadía mantuvo reuniones con autoridades argentinas y chilenas, en las que se definieron prioridades concretas para discutir con el nuevo gobierno chileno que asumirá en marzo , encabezado por José Antonio Kast .

Según detalló la vicegobernadora, uno de los encuentros más relevantes se realizó en la Embajada Argentina en Chile , donde participó el embajador Jorge Faurie , junto a representantes del sector empresarial de ambos países y de la Cámara Argentino-Chilena de Comercio.

“La agenda estuvo puesta en los puntos prioritarios que se van a discutir con el nuevo gobierno chileno, especialmente en todo lo que tiene que ver con Mendoza” , explicó Casado, y remarcó que los pasos internacionales fueron una coincidencia central de ambas partes .

En ese sentido, enumeró tres ejes clave:

Mejorar el funcionamiento del Paso Cristo Redentor (Los Libertadores) .

Habilitar el Paso Pehuenche para el tránsito de cargas pesadas .

Avanzar de manera concreta con el Paso Las Leñas, una obra largamente reclamada en el Sur mendocino.

“El consenso fue claro: hay que mejorar Libertadores, habilitar Pehuenche para cargas y hacer las acciones necesarias para que el Paso Las Leñas sea una realidad”, sostuvo.

Hebe Casado compartió actividades con Alfredo Cornejo esta semana en Chile.

Encuentros políticos de Hebe Casado en Chile y mirada estratégica a largo plazo

Durante su visita, Casado también participó del Congreso Futuro, una iniciativa que Chile impulsa desde hace 15 años y que se consolidó como una política de Estado orientada a la planificación estratégica y al desarrollo a largo plazo.

En ese marco, la vicegobernadora mantuvo un encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien manifestó su predisposición a trabajar en una agenda común con Mendoza, especialmente en materia de integración regional, logística y desarrollo.

“Chile y Argentina comparten desafíos y oportunidades estratégicas. Cuando a Chile le va bien, a la región también”, señaló Casado durante esa actividad, donde destacó la importancia de anticipar escenarios futuros y no gobernar únicamente desde la urgencia.

Inteligencia artificial y desafíos para el trabajo y el Estado

Otro de los ejes que Casado resaltó de su paso por Chile fue el abordaje que el Congreso Futuro hace sobre inteligencia artificial, nuevas tecnologías y el impacto en el mundo del trabajo.

Según explicó, Chile viene trabajando en estas temáticas desde 2016, integrando la tecnología a políticas públicas vinculadas a la seguridad, la producción, la minería y la gestión del Estado.

“Muchas actividades mecánicas van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, incluso algunas vinculadas al periodismo”, advirtió, aunque remarcó que el desafío pasa por sumar humanidad, fortalecer las habilidades blandas y capacitarse en aquello que la tecnología no puede reemplazar.

Finalmente, Casado consideró que este tipo de experiencias deberían replicarse en Argentina y particularmente en Mendoza, al señalar que la provincia cuenta con una institucionalidad más sólida que otras regiones del país, lo que permitiría pensar políticas públicas con una mirada de largo plazo.