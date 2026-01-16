La apretada agenda de Javier Milei: viaja al Festival de Jesús María y luego a Paraguay

El presidente Javier Milei asistirá este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María , en la provincia de Córdoba , y el sábado viajará a Paraguay para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea . Luego, viajará a Davos, Suiza .

El mandatario será el tercero en ir a ese tradicional evento. Está previsto que llegue al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a la medianoche y será trasladado en helicóptero hasta el estadio de la doma, donde la atracción principal será el histórico cantautor Chaqueño Palavecino .

Posteriormente, visitará Paraguay , luego de que el Consejo Europeo autorizara a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur , un acuerdo que había sido anunciado en 2019, pero que no pudo implementarse hasta ahora debido a objeciones de algunos países europeos.

Para el Gobierno nacional , el convenio representa una oportunidad clave, ya que permitirá incrementar las exportaciones argentinas y favorecer la llegada de inversiones , en línea con la estrategia económica impulsada por la administración libertaria. Milei buscará también enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña , que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei

Tras la breve estadía en Paraguay, Milei emprenderá la partida a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de de enero.

Según Noticias Argentinas, busca cumplimir el cronograma de dos bajadas al territorio por mes. El 27 de enero participará de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre. La actividad se presenta como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”.