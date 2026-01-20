España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

Tras el trágico accidente ferroviario que se registró el domingo en Adamuz, España , donde fallecieron más de 40 personas; este martes los españoles lamentaron otros dos siniestros que involucraron trenes en la zona de Cataluña.

El primero sucedió entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d'Anoia , en la provincia de Barcelona, donde un tren descarriló tras caer un muro a las vías. Debido al hecho, falleció el maquinista y hay unos 20 heridos.

Los bomberos confirmaron que no quedaban personas en el interior del tren, pero continuaban trabajando para descartar la existencia de más víctimas. Según informaron, se desplazaron 35 dotaciones de bomberos con 70 efectivos y 20 ambulancias.

El alcalde de Gélida, antes de constatarse el fallecimiento del maquinista, expresó: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Embed A Gelida, després de fer una revisió de tot el comboi, hem confirmat que no quedava ningú a l'interior. Estem revisant revisar la part de sota del tren i fem una batuda per la zona per descartar més víctimes.

Continuem assegurant la zona per treballar amb seguretat.

Continuem assegurant la zona per treballar amb seguretat.#bomberscat pic.twitter.com/KnAiibJGQw — Bombers (@bomberscat) January 20, 2026

El segundo accidente sucedió entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona. El hecho sucedió debido a la presencia de rocas en las vías que provocaron el descarrilamiento. Afortunadamente, en este tren solo viajaban diez personas y no se registraron heridos.

España: asciende a 42 el número de muertes por accidente ferroviario de Adamuz

Las personas fallecidas en el accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba, España) son ya 42, después de que los equipos de rescate encontraran este martes otro cadáver en el sitio donde se produjo la tragedia, mientras los reyes Felipe y Letizia se trasladaron a la “zona cero”, donde destacaron y agradecieron las labores de los servicios de emergencia y a los vecinos que auxiliaron a los viajeros en los primeros minutos.

Un total de 152 personas resultaron heridas de distinta consideración, 123 de la cuales necesitaron asistencia hospitalaria. En el último balance del servicio andaluz de salud figuran 37 personas aún en los distintos hospitales: 33 adultos y 4 niños. De ellos, 9 mayores de edad permanecen en la UCI, además de un menor; el resto de los ingresados se encuentran en planta.