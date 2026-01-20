20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cataluña

España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

Tras el grave accidente del domingo en Adamuz, donde fallecieron más de 40 personas, este martes se produjeron otros siniestros ferroviarios. Qué sucedió.

España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

España: otros dos trenes descarrilaron, hay 20 heridos y un muerto

X @FitJordi
Por Sitio Andino Mundo

Tras el trágico accidente ferroviario que se registró el domingo en Adamuz, España, donde fallecieron más de 40 personas; este martes los españoles lamentaron otros dos siniestros que involucraron trenes en la zona de Cataluña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2013731278529454195&partner=&hide_thread=false

El primero sucedió entre los municipios de Gélida y Sant Sadurní d'Anoia, en la provincia de Barcelona, donde un tren descarriló tras caer un muro a las vías. Debido al hecho, falleció el maquinista y hay unos 20 heridos.

Lee además
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad provocó una colisión masiva en España.
Videos

Descarrilamiento y colisión fatal entre dos trenes en España: ascienden a 39 los fallecidos
En España reconocen preocupación por el clima interno en la Selección tras los últimos clásicos entre Real Madrid y Barcelona.  
conflicto

En España admiten mal clima en la Selección a meses de la Finalissima ante Argentina
tren gélida, barcelona, españa, accidente
El accidente con el muro provocó la muerte del maquinista del tren.

El accidente con el muro provocó la muerte del maquinista del tren.

Los bomberos confirmaron que no quedaban personas en el interior del tren, pero continuaban trabajando para descartar la existencia de más víctimas. Según informaron, se desplazaron 35 dotaciones de bomberos con 70 efectivos y 20 ambulancias.

El alcalde de Gélida, antes de constatarse el fallecimiento del maquinista, expresó: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Embed

El segundo accidente sucedió entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona. El hecho sucedió debido a la presencia de rocas en las vías que provocaron el descarrilamiento. Afortunadamente, en este tren solo viajaban diez personas y no se registraron heridos.

España: asciende a 42 el número de muertes por accidente ferroviario de Adamuz

Las personas fallecidas en el accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba, España) son ya 42, después de que los equipos de rescate encontraran este martes otro cadáver en el sitio donde se produjo la tragedia, mientras los reyes Felipe y Letizia se trasladaron a la “zona cero”, donde destacaron y agradecieron las labores de los servicios de emergencia y a los vecinos que auxiliaron a los viajeros en los primeros minutos.

Un total de 152 personas resultaron heridas de distinta consideración, 123 de la cuales necesitaron asistencia hospitalaria. En el último balance del servicio andaluz de salud figuran 37 personas aún en los distintos hospitales: 33 adultos y 4 niños. De ellos, 9 mayores de edad permanecen en la UCI, además de un menor; el resto de los ingresados se encuentran en planta.

Temas
Seguí leyendo

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Dónde queda Biobío: la región de Chile azotada por los incendios que ya lleva 16 muertos

Chile decretó el estado de catástrofe por incendios en el sur: al menos 16 muertos y 50 mil evacuados

Irán rechazó la decisión de Milei de declarar terrorista a la Fuerza Quds y anticipó una "respuesta adecuada"

Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial: qué implica

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador

Día histórico: Paraguay reúne a la Unión Europa y el Mercosur para concretar la firma del acuerdo

Se filtró el video del dramático escape de María Corina Machado de Venezuela

LO QUE SE LEE AHORA
La imagen generada con IA que compartió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.
Cruce internacional

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Todos los detalles del sorteo 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero.
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de quedarse en Mendoza.
dudas

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate