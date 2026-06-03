3 de junio de 2026
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Borja Vilaseca vuelve a Mendoza con una conferencia sobre autoconocimiento y conciencia

El reconocido escritor y conferencista español se presentará en el Teatro Mendoza con "Las casualidades no existen". Conocé los detalles.

Borja Vilaseca vuelve a Mendoza con una conferencia sobre autoconocimiento y conciencia

Borja Vilaseca vuelve a Mendoza con una conferencia sobre autoconocimiento y conciencia

Por Sitio Andino MuchoShow

Tras convocar a una gran cantidad de público en su anterior visita a Mendoza con la conferencia "Encantado de conocerme", el escritor y conferencista español Borja Vilaseca regresará a la provincia para presentar "Las casualidades no existen", un evento centrado en el autoconocimiento, la conciencia y el desarrollo personal.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 10 de junio a las 21 horas en el Teatro Mendoza, ubicado en San Juan 1427 de Ciudad. La actividad es organizada por Mentes Expertas y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Flashpass.

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Una reflexión sobre las experiencias y el sentido de la vida

En esta nueva conferencia, Vilaseca invita a cuestionar la idea de que ciertos acontecimientos ocurren simplemente por azar. A través de una mirada vinculada al desarrollo de la conciencia, propone analizar cómo las decisiones, creencias y aprendizajes personales influyen en la forma en que cada individuo interpreta su realidad y construye su propio camino.

La charla busca generar un espacio de reflexión sobre los vínculos, las experiencias significativas y los procesos de crecimiento personal, uno de los ejes centrales del trabajo que el autor desarrolla desde hace años en distintos países de habla hispana.

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Quién es Borja Vilaseca

Borja Vilaseca es considerado una de las figuras más influyentes del ámbito del autoconocimiento y la transformación personal en el mundo hispanohablante. Su estilo se caracteriza por traducir conceptos complejos a un lenguaje accesible, lo que le ha permitido conectar con miles de personas a través de conferencias, libros y proyectos educativos.

Es autor de obras reconocidas como "Encantado de conocerme" y fundador de iniciativas como La Akademia y Kuestiona, orientadas a fomentar el pensamiento crítico, la educación consciente y el crecimiento personal tanto en jóvenes como en adultos.

Mentes Expertas, el proyecto detrás del evento

La presentación forma parte del ciclo de conferencias de Mentes Expertas, una iniciativa internacional nacida en España en 2010 de la mano de Marina Zambrana y Pedro "Perico" Cornejo. Las conferencias abordan temas vinculados a la mente, las emociones y el bienestar, con una premisa común: la actitud como herramienta fundamental para el crecimiento personal y profesional.

El proyecto tiene como objetivo acercar al público experiencias inspiradoras relacionadas con la actitud, la motivación y el desarrollo personal. A lo largo de más de una década ha trabajado con empresas y organizaciones de distintos países, y posteriormente amplió su alcance al público general mediante el Tour Mentes Expertas, que reúne a destacados referentes internacionales.

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