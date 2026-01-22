22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Aparatoso choque entre un auto y un camión en Ruta 7: trabajan para rescatar personas atrapadas

Personal policial trabaja en el lugar tras el choque registrado sobre Ruta Nacional 7, en Luján de Cuyo.

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial se produjo este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de Luján, cuando un automóvil Fiat Cronos y un camión Iveco 450 con semirremolque protagonizaron un choque, lo que motivó un llamado de emergencia y un amplio operativo policial.

Choque entre un camión y un auto en Ruta 7 de Luján generó un amplio operativo

El hecho ocurrió alrededor de las 8:20, a unos tres kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 84, según se informó a través de un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre una colisión entre un camión y un vehículo menor en esa traza nacional.

Al arribar al lugar, personal policial constató el choque entre ambos rodados. De acuerdo a la reseña inicial, el conductor del camión manifestó que el siniestro se produjo cuando intentaba ingresar a la cantera Bianchi, ubicada sobre el costado sur de la ruta, momento en el que fue impactado en el sector derecho por el automóvil.

Tras el impacto, uniformados trabajaron en la zona debido a que se reportó la posible presencia de personas atrapadas, mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor para asegurar el área y ordenar la circulación vehicular.

Las circunstancias del siniestro continúan siendo materia de análisis, mientras el tránsito se ve afectado de manera parcial por la presencia de los equipos de emergencia que intervienen en el lugar.

