Siniestros leves: los pasos clave que pueden ahorrarte multas y dolores de cabeza

Los siniestros automotores leves son más frecuentes de lo que se cree y pueden ocurrir en cualquier esquina o acceso. Saber qué hacer, qué documentación pedir y cuándo intervenir a la policía de tránsito es clave para protegerse y garantizar una correcta respuesta del seguro .

El especialista en seguros Edgardo Juchniuk explica qué hacer en estos casos para no salir perjudicado.

— Lo primero y más importante es verifica r que todas las personas involucradas en el siniestro estén bien . Eso es fundamental. Antes que nada, la salud de todos. Después viene el enojo del momento, que es lógico, pero hay que tratar de mantener la mente fría.

Es un siniestro pequeño no pasó nada grave, se puede arreglar . No hay que volverse loco. Hoy vemos mucha agresividad en la calle y eso se contagia. Hay que bajar un cambio.

Luego, hay que tomar los datos de la otra persona involucrada y sacar fotos claras donde se vean los daños, las patentes y, si es posible, ambos vehículos en la misma imagen.

Además, los autos no deberían moverse hasta que llegue la policía municipal. Aunque en algunos lugares, como los accesos, eso no siempre es posible.

—¿Qué sucede en esos casos donde el tránsito se vuelve caótico?

— Ahí hay que elegir el mal menor. Si es un choque leve —por ejemplo, un golpe desde atrás o un rayón en un costado— y los vehículos pueden moverse, se sacan las fotos, se registra cómo fue la mecánica del accidente y luego se corre el auto.

Después, cuando se hacen las declaraciones en la policía municipal, el juez de tránsito va a determinar las responsabilidades. Lo ideal es no moverlos, pero en un acceso o una avenida importante, a veces es imposible.

— ¿Qué datos son fundamentales intercambiar entre las partes?

— Carnet de conducir vigente, tarjeta verde del vehículo y datos del seguro: qué compañía es y número de póliza. Eso es básico.

Si el carnet no está vigente, ahí ya interviene la policía de tránsito, que evaluará la situación y aplicará la multa correspondiente. No es lo mismo un vencimiento reciente que una licencia inhabilitada; son situaciones muy distintas.

seguro aseguradora-de-vida seguros empresas contrato abogado letrado Ante cualquier siniestro vial es fundamental radicar una denuncia en la policía. "Si no hay denuncia policial, quedás sin respaldo", afirma Juchniuk.

— ¿Qué rol cumple el productor asesor de seguros en ese momento?

— Lo primero que siempre decimos es: comuníquese con su productor asesor. Te va a explicar todo esto, pero además te contiene, te transmite tranquilidad: fue un accidente menor, se puede resolver.

— ¿Las aseguradoras están mejorando la atención a terceros?

— Algunas sí, sobre todo empresas de primera línea. Hay aseguradoras que no esperan a que el tercero haga el reclamo, sino que se contactan directamente. Eso es excelente y forma parte del servicio.

Si existe una responsabilidad civil obligatoria, las compañías deben honrarla y no poner trabas. Lamentablemente, hay aseguradoras que dificultan el contacto o directamente no responden.

— ¿Hay multa en un incidente de tránsito?

— Sí. La multa es para el responsable. Yo siempre recomiendo hacer la denuncia policial. A veces la policía dice “arréglense entre las compañías”, pero no es lo ideal. Si hay una infracción, tiene que haber una sanción. Para eso está la ley.

— ¿Por qué es tan importante hacer la denuncia?

— Porque te protege. Me ha pasado que el responsable después declaró otra cosa y la aseguradora se desentendió del siniestro. Si no hay denuncia policial, quedás sin respaldo.

Escuchá la nota completa: