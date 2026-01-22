22 de enero de 2026
Violencia de género

Ingresó por la fuerza a la casa de su ex en Las Heras y ella se defendió con un cuchillo: fue aprehendido

Una mujer alertó al 911 tras la irrupción de su ex pareja a su vivienda. El hombre fue aprehendido y debió recibir asistencia médica.

El agresor ingresó por la fuerza a la vivienda, ubicada en Las Heras, y habría intentado atacar a la víctima.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un hombre fue aprehendido por violencia de género en Las Heras luego de violar una prohibición de acercamiento vigente. El hecho ocurrió en un domicilio particular, tras un llamado al 911, y requirió la intervención policial y de personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Violencia de género en Las Heras: un hombre violó una prohibición de acercamiento

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en una vivienda ubicada sobre calle José María Godoy. Según se informó, la mujer denunció que su ex pareja ingresó por la fuerza a la casa, a pesar de contar con una prohibición de acercamiento vigente dispuesta por la Justicia.

Intervino personal policial de la Comisaría 16 de Las Heras y galenos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Al arribar el personal policial, se constató que el hombre habría intentado agredir a la víctima, quien se defendió utilizando un cuchillo para evitar el ataque. La situación generó momentos de tensión hasta la llegada de los uniformados.

Intentó darse a la fuga, pero quedó aprehendido

De acuerdo con el parte oficial, al advertir la presencia policial, el agresor intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido en el lugar. El sujeto presentaba una lesión en el hombro, por lo que se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para su atención médica.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúa con la investigación del caso, enmarcado en los protocolos vigentes para hechos de violencia de género, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima y el cumplimiento de las medidas judiciales.

