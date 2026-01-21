Leonardo, el bailarín de San Rafael, permanece internado en Dominicana y presenta una leve mejoría

Leonardo Sanz, mejora su salud en República Dominicana.

Igualmente la familia también insta a que sigan alentando en oraciones, rezos, plegarias, todo ayuda, como así también a sumarse a las actividades que amigos y conocidos impulsan para seguir pagando la clínica, porque la asistencia sanitaria en el extranjero es sumamente costosa.

Sofía Saez, hermana del bailarín Leonardo comentó: "Ayer le retiraron la intubación, esta con oxigeno asistido, sigue en terapia intensiva u los antibióticos han empezado a ser efecto, se ha empezado a desinflamar su garganta, los médicos dijeron que hay que esperar para ver su reacción. Lo mejor de todo es que no se realizó la traqueotomía. Mis padres siguen junto a él, están bien y están acompañados"

UNA BUENA NOTICIA. LEO SE RECUPERA EN PUNTA CANA