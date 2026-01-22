La UTN de San Rafael recibirá a jóvenes desarrolladores en el Global Game Jam

San Rafael volverá a ser parte de uno de los eventos de desarrollo de videojuegos más importantes del mundo: el Global Game Jam, que se realizará el próximo 30 de enero a partir de las 17 horas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El Municipio de San Rafael es parte de la organización del evento, consolidando el compromiso local con la innovación , la tecnología y la industria creativa.

Durante el certamen, los participantes enfrentarán el desafío de desarrollar un videojuego desde cero en tan solo 48 horas, trabajando de manera colaborativa e intensiva.

Bruno Ojeda, coordinador del evento destacó que “es importante para San Rafael formar parte una vez más de esta experiencia global, que conecta a desarrolladores de todo el mundo y promueve el talento local, la creatividad y el aprendizaje práctico en el ámbito del desarrollo de videojuegos”.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de las redes sociales de la UTN San Rafael. Se puede obtener más información al teléfono 2604-003123.

Taller: ¿Cómo sobrevivir a la Jam?

Además, este viernes 23 se realizará el taller “Cómo sobrevivir a una nueva Game Jam”. Durante la actividad se brindarán las herramientas necesarias para crear un videojuego, abordando conceptos clave del proceso creativo y técnico, con el objetivo de que las y los participantes lleguen mejor preparados al evento central.