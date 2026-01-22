22 de enero de 2026
La UTN de San Rafael recibirá a jóvenes desarrolladores en el Global Game Jam

El evento, organizado con apoyo del Municipio de San Rafael, permitirá a los participantes diseñar videojuegos desde cero en solo 48 horas.

San Rafael volverá a ser parte de uno de los eventos de desarrollo de videojuegos más importantes del mundo: el Global Game Jam, que se realizará el próximo 30 de enero a partir de las 17 horas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El Municipio de San Rafael es parte de la organización del evento, consolidando el compromiso local con la innovación, la tecnología y la industria creativa.

Durante el certamen, los participantes enfrentarán el desafío de desarrollar un videojuego desde cero en tan solo 48 horas, trabajando de manera colaborativa e intensiva.

Bruno Ojeda, coordinador del evento destacó que “es importante para San Rafael formar parte una vez más de esta experiencia global, que conecta a desarrolladores de todo el mundo y promueve el talento local, la creatividad y el aprendizaje práctico en el ámbito del desarrollo de videojuegos”.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de las redes sociales de la UTN San Rafael. Se puede obtener más información al teléfono 2604-003123.

image

Taller: ¿Cómo sobrevivir a la Jam?

Además, este viernes 23 se realizará el taller “Cómo sobrevivir a una nueva Game Jam”. Durante la actividad se brindarán las herramientas necesarias para crear un videojuego, abordando conceptos clave del proceso creativo y técnico, con el objetivo de que las y los participantes lleguen mejor preparados al evento central.

