22 de enero de 2026
San Rafael avanza en la recuperación de espacios públicos y corredores viales

El Municipio de San Rafael avanza en la recuperación de espacios públicos, transformando la plaza en un nodo recreativo y deportivo.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael sigue trabajando en la recuperación de espacios públicos de Ciudad y distritos. En este marco, el Intendente Omar Félix supervisó las tareas que se están realizando en la plaza Justo Rufino Guerrero del barrio Virgen del Lago en Cuadro Nacional.

El espacio se está renovando por completo, en un espacio que se convertirá en un gran nodo recreativo y deportivo, ya que -a pocos metros- se encuentran la Cancha de Hockey Municipal y el Club Cuadro Nacional.

image

“Esta plaza lleva el nombre de un ex combatiente de Malvinas, muy querido por toda la comunidad y necesitaba una renovación”, indicó el Intendente Omar Félix quien anunció además que “estamos entrando en la fase final de obra, vamos a inaugurar muy pronto”.

Entre los detalles de la plaza, hay que remarcar que el espacio lleva una fuente, un sector para la Virgen del Lago (nombre homónimo al del barrio), espacio de juegos infantiles, iluminación, riego, entre otros.

“Nos restan algunos detalles en hormigón y muy pronto la van a poder disfrutar los vecinos”, agregó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

image

Más espacios públicos y corredores viales en San Rafael

Los frentes de trabajo del Municipio se extienden en diferentes puntos del departamento. En materia de espacios públicos se renuevan las plazas Schestakow, Kennedy e Hilario Cuadros de Ciudad, mientras que en los distritos se trabaja en Atuel Norte y el Parque Infantil Abuelo Miguel de Real del Padre.

Asimismo, el jefe comunal anunció dos importantes intervenciones en corredores urbanos. “Estamos trabajando en la prolongación de Avenida El Libertador para poder cruzar el barrio El Molino y llegar a Vélez Sarsfield y Rama Caída, y proyectando la continuidad de calle Chacabuco para mejorar la conexión entre Ciudad y Cuadro Nacional”.

