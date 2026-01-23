23 de enero de 2026
Sitio Andino
Educación y desarrollo

San Carlos impulsa hábitos saludables y sostenibles en la Escuela de Verano

Talleres de alimentación y acciones ambientales buscan fortalecer el cuidado de la salud, la Tierra y los espacios públicos en niños y niñas de San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la Escuela de Verano impulsada por el Municipio de San Carlos, durante distintas jornadas se desarrollaron actividades fuera del agua orientadas a fomentar hábitos saludables y la conciencia ambiental en niños y niñas del departamento.

Entre las propuestas realizadas, se llevaron a cabo talleres de alimentación saludable, donde los participantes elaboraron ensaladas de frutas y aprendieron, de manera práctica y didáctica, la importancia de una alimentación sana y equilibrada.

Asimismo, se desarrollaron actividades vinculadas al cuidado del medio ambiente, bajo la consigna “Súper Héroes del Planeta”. En estas jornadas, los chicos recorrieron espacios públicos, identificaron acciones que impactan negativamente en el entorno y realizaron tareas de limpieza, recolectando residuos que contaminan el ambiente.

A través del juego, la reflexión y la participación activa, los niños y niñas asumieron un rol protagónico, comprometiéndose con el cuidado de la Tierra y el respeto por los espacios comunes.

La Municipalidad de San Carlos continúa acompañando el crecimiento y desarrollo integral de las infancias, promoviendo valores de cuidado, responsabilidad y convivencia.

