San Carlos, pileta municipal.

En un plan integral de sostenibilidad y cuidado de los recursos naturales, el Municipio de San Carlos anunció la incorporación de modernos sistemas de filtrado en las piletas municipales. Esta medida permitirá mantener el agua en óptimas condiciones de higiene durante toda la temporada estival, evitando vaciar y rellenar los natatorios de forma recurrente.

San Carlos apuesta al ahorro de agua con piletas más sostenibles La iniciativa responde al contexto de escasez hídrica que afecta a la región, logrando un ahorro significativo de agua y garantizando instalaciones seguras y limpias para los vecinos.

Esta temporada se dio un paso importante, con estos filtros, el agua se mantiene impecable sin tener que cambiarla, lo que se traduce en más eficiencia y, sobre todo, en un mayor compromiso con el medio ambiente.

La Municipalidad de San Carlos refleja con esta inversión su compromiso con el bienestar de las futuras generaciones, apostando a la tecnología para promover una comunidad más consciente, responsable y solidaria con su entorno.