Ulpiano Suarez recorrió una apuesta que proyecta a Mendoza en la gastronomía internacional

Este lunes, el intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez , recorrió la obra del bar Astor Club , un proyecto gastronómico y cultural en desarrollo sobre avenida Sarmiento 756 . Impulsado por el sommelier y empresario Aldo Graziani , busca consolidarse como una propuesta de proyección internacional.

El emprendimiento se desarrolla en un edificio de cinco niveles , de los cuales el subsuelo, la planta baja y el primer piso estarán destinados a la propuesta gastronómica. Los dos pisos superiores integrarán el Hotel Diplomatic. La obra abarca 1.248,48 m² cubiertos y está a cargo del Grupo Liendo S.A., con proyecto del ingeniero Héctor Peñaloza.

El bar está ubicado sobre calle Sarmiento, arteria que este domingo 18 de enero tendrá su reapertura luego de las remodelaciones allí realizadas.

Durante la recorrida, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, destacó la relevancia de este tipo de inversiones privadas para el desarrollo económico y turístico local . “Siempre digo que estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la llegada de una propuesta inédita para la provincia y la región: “Ahora llega una propuesta única en Mendoza y en la región, que viene a fortalecer el posicionamiento de la provincia, tanto para los mendocinos como para quienes nos visitan”.

El jefe comunal señaló además que el proyecto combinará tango, vinos mendocinos de excelencia y gastronomía de primer nivel. “Va a haber tango, vinos mendocinos de excelencia y una gastronomía de primer nivel, en un lugar que quedará espectacular”, expresó durante la visita a la obra.

image El nuevo proyecto gastronómico y cultural avanza sobre la avenida Sarmiento. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

Un concepto integral que une vino, tango y gastronomía

Astor Club estará enfocado en vinos, coctelería y gastronomía ligera, con una fuerte apuesta al espectáculo en vivo. Su principal atractivo será un club de tango ubicado en el subsuelo, diseñado especialmente desde cero, con escenario propio, músicos y bailarines, y una propuesta de cena show con capacidad para 140 personas, además de un sector VIP. El bar funcionará en planta baja y primer piso, con espacios preparados para albergar de manera simultánea a más de 350 personas.

El proyecto incluirá también una cava con capacidad para más de 7.000 botellas, salas privadas y un concepto integral que conectará gastronomía, música y cultura. Se estima que generará alrededor de 60 puestos de trabajo directos y unos 20 indirectos, reforzando el posicionamiento de la avenida Sarmiento como uno de los principales polos gastronómicos del país.

Por su parte, Aldo Graziani explicó que se trata de “un concepto de club” que integra bar, restaurante, salón privado y un tango club con shows todas las noches. “Para mí es una gran oportunidad de devolverle a la Ciudad y a la provincia todo lo que me dio en estos 30 años de trabajar en la industria del vino”, expresó.

La apertura de Astor Club está prevista de manera tentativa para febrero de 2026 y estará orientada tanto al público local como a turistas nacionales e internacionales, con el objetivo de seguir consolidando a Mendoza como destino gastronómico, cultural y turístico de excelencia.