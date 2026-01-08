La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles.

La Ciudad de Mendoza intervino 80 cuadras del departamento y logró una avance del 57% del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles . En 2026, el municipio continuará con esta propuesta de mejora de la condiciones de arterias para optimizar la circulación de autos y peatones .

La comuna conducida por Ulpiano Suarez repavimentó más de 169.000 metros cuadrados de calzada , equivalentes a 143 cuadras , distribuidas estratégicamente en distintos sectores de la capital mendocina. Las obras abarcaron la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, como también el microcentro.

Desde el municipio indicaron que se trata de uno de los planes de infraestructura vial "más importantes de los últimos años", que permitirá mejorar la conectividad y la seguridad vial en zonas de alto flujo diario de tránsito .

En ese sentido, el intendente afirmó que se trata de una "una planificación estratégica" para " intervenir de manera ordenada y eficiente en todas las secciones del departamento ". Suarez añadió: " Superar el 50% de avance de esta iniciativa refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes. Estas obras son una inversión directa en una ciudad más conectada, segura y preparada para el futuro".

El plan de reconstrucción de calles

Actualmente, los trabajos presentan un avance sostenido, con 80 cuadras completamente ejecutadas. La intervención responde a la necesidad de renovar pavimentos que habían superado su vida útil debido al tránsito constante de vehículos livianos, transporte público y carga urbana, garantizando así una calzada más confortable y segura para quienes transitan la Ciudad.

Las tareas se desarrollan en tres grandes grupos de obra, lo que permite ejecutar los trabajos en distintos frentes de manera simultánea, reduciendo los tiempos de intervención y minimizando las molestias para vecinos y usuarios. En la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 33 cuadras, incluyendo arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.

En tanto, el Grupo 2, que comprende sectores del Centro y la Tercera Sección, suma 36 cuadras finalizadas en calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España, mejorando notablemente la circulación en zonas de alta densidad comercial y administrativa. Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 11 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Ituzaingó, Tucumán y 9 de Julio.

El plazo contractual de la obra es de 365 días, con finalización prevista para junio de 2026, y forma parte de una política sostenida del municipio orientada a mantener y modernizar la infraestructura urbana. Desde la Ciudad de Mendoza se continúa impulsando este tipo de planes con una fuerte inversión municipal, entendiendo que una red vial en condiciones es fundamental para la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes.

Las cuadras intervenidas

Grupo 1: 33 cuadras.

Coronel Rodríguez (entre Arístides Villanueva y Martín Zapata): 2 cuadras.

(entre Arístides Villanueva y Martín Zapata): 2 cuadras. Martín Zapata (entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 9 cuadras.

(entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 9 cuadras. Agustín Álvarez (entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras.

(entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras. Nicolás Avellaneda (entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras.

(entre Av. Belgrano y Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras. Tiburcio Benegas (entre Juan B. Justo y Rufino Ortega): 6 cuadras.

Grupo 2: 36 cuadras.

Perú (entre Pedro Molina y San Lorenzo): 3 cuadras.

(entre Pedro Molina y San Lorenzo): 3 cuadras. Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín): 7 cuadras.

(entre Belgrano y San Martín): 7 cuadras. Federico Moreno (entre Lavalle y Garibaldi): 2 cuadras.

(entre Lavalle y Garibaldi): 2 cuadras. San Luis (entre San Juan y Montecasero): 4 cuadras.

(entre San Juan y Montecasero): 4 cuadras. Córdoba (entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras.

(entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras. Ituzaingó (entre Urquiza y Buenos Aires): 5 cuadras.

(entre Urquiza y Buenos Aires): 5 cuadras. Buenos Aires (entre Ituzaingó y San Juan): 5 cuadras.

(entre Ituzaingó y San Juan): 5 cuadras. España (entre Irigoyen y Santa Cruz): 5 cuadras.

Grupo 3: 11 cuadras.