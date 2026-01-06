La Municipalidad de Mendoza moderniza veredas y fachadas en escuelas y edificios municipales

En el marco del Plan de Obras Urbanas y con fondos provenientes del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas (DGE), la Municipalidad de Mendoza consolidó durante 2025 una importante inversión en infraestructura escolar y municipal, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y el estado general de los edificios educativos y públicos de la capital.
El intendente Ulpiano Suarez recorrió las escuelas Sagrado Corazón y San José de Calasanz, ubicadas en Lavalle 1238 y San Juan 140, dos establecimientos incluidos en este plan de intervenciones. La visita se dio en el marco de las habituales recorridas de gestión que el jefe comunal realiza para supervisar obras en ejecución y finalizadas en las instituciones educativas.
“La visita a las obras en estas instituciones es una excelente oportunidad para repasar las mejoras concretadas en las escuelas a lo largo del 2025. Completamos un intenso año de trabajo, con 26 establecimientos intervenidos y más de 11.000 m2 de veredas renovadas, reacondicionando fachadas y realizando trabajos complementarios en colegios de todas las secciones de la Ciudad”, manifestó Ulpiano Suarez.
Y agregó: “Cuando alumnos y docentes regresen a clases, encontrarán escuelas mejoradas gracias a la gestión eficiente del Fondo Educativo asignado en el presupuesto provincial, coordinado con la DGE y ejecutado por el municipio con empresas de construcción locales”.
Obras en las escuelas Sagrado Corazón y San José de Calasanz
En San José de Calasanz, los trabajos comprenden la construcción de 142 m2 de piso granítico gris, y 88 m2 de hormigón escobillado, con una inversión de más de $53.400.000. Por su parte, la escuela Sagrado Corazón cuenta con la construcción de 825 m2 y una inversión de unos $125.000.000 aproximadamente.
Estas mejoras permitirán renovar por completo el acceso a los establecimientos, optimizando la circulación peatonal y mejorando notablemente la imagen urbana de los edificios, en zonas de alto tránsito diario.
Un balance positivo de la Municipalidad de Mendoza en obras durante 2025
A lo largo del año, la Ciudad de Mendoza llevó adelante un amplio programa de intervenciones en veredas, fachadas y accesos de edificios DGE y municipales, dando respuesta al desgaste producido por el uso intensivo y el paso del tiempo. En total, se intervinieron más de 11.000 metros cuadrados de veredas en distintos puntos de la capital, mejorando las condiciones de transitabilidad y eliminando barreras arquitectónicas que dificultaban el paso de peatones.
Las obras incluyeron la colocación de nuevos pisos graníticos, reparaciones estructurales, reacondicionamiento de fachadas, mejoras en revoques, pintura de muros y restauración de carpinterías, alcanzando establecimientos educativos y edificios municipales distribuidos en diferentes zonas de la capital.
Educación, espacio público y planificación urbana
Este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida que busca acompañar a la comunidad educativa, garantizar entornos seguros y accesibles, y fortalecer la infraestructura pública como pilar del desarrollo urbano. El trabajo articulado con la DGE permite planificar obras de impacto directo en la vida cotidiana de estudiantes, docentes, familias y vecinos.
De esta manera, la Ciudad de Mendoza continúa invirtiendo en educación y en el espacio público, con el fin de brindar instituciones más seguras, accesibles y en mejores condiciones para el aprendizaje y la convivencia diaria.
El detalle de las mejoras en edificios de la Dirección General de Escuelas y municipales: