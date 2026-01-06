La Municipalidad de Mendoza moderniza veredas y fachadas en escuelas y edificios municipales

En el marco del Plan de Obras Urbanas y con fondos provenientes del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas (DGE) , la Municipalidad de Mendoza consolidó durante 2025 una importante inversión en infraestructura escolar y municipal , con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y el estado general de los edificios educativos y públicos de la capital.

El i ntendente Ulpiano Suarez recorrió las escuelas Sagrado Corazón y San José de Calasanz , ubicadas en Lavalle 1238 y San Juan 140, dos establecimientos incluidos en este plan de intervenciones. La visita se dio en el marco de las habituales recorridas de gestión que el jefe comunal realiza para supervisar obras en ejecución y finalizadas en las instituciones educativas.

“La visita a las obras en estas instituciones es una excelente oportunidad para repasar las mejoras concretadas en las escuelas a lo largo del 2025. Completamos un intenso año de trabajo, con 26 establecimientos intervenidos y más de 11.000 m2 de veredas renovadas , reacondicionando fachadas y realizando trabajos complementarios en colegios de todas las secciones de la Ciudad”, manifestó Ulpiano Suarez.

Y agregó: “Cuando alumnos y docentes regresen a clases, encontrarán escuelas mejoradas gracias a la gestión eficiente del Fondo Educativo asignado en el presupuesto provincial, coordinado con la DGE y ejecutado por el municipio con empresas de construcción locales”.

Obras en las escuelas Sagrado Corazón y San José de Calasanz

En San José de Calasanz, los trabajos comprenden la construcción de 142 m2 de piso granítico gris, y 88 m2 de hormigón escobillado, con una inversión de más de $53.400.000. Por su parte, la escuela Sagrado Corazón cuenta con la construcción de 825 m2 y una inversión de unos $125.000.000 aproximadamente.

Estas mejoras permitirán renovar por completo el acceso a los establecimientos, optimizando la circulación peatonal y mejorando notablemente la imagen urbana de los edificios, en zonas de alto tránsito diario.

image

Un balance positivo de la Municipalidad de Mendoza en obras durante 2025

A lo largo del año, la Ciudad de Mendoza llevó adelante un amplio programa de intervenciones en veredas, fachadas y accesos de edificios DGE y municipales, dando respuesta al desgaste producido por el uso intensivo y el paso del tiempo. En total, se intervinieron más de 11.000 metros cuadrados de veredas en distintos puntos de la capital, mejorando las condiciones de transitabilidad y eliminando barreras arquitectónicas que dificultaban el paso de peatones.

Las obras incluyeron la colocación de nuevos pisos graníticos, reparaciones estructurales, reacondicionamiento de fachadas, mejoras en revoques, pintura de muros y restauración de carpinterías, alcanzando establecimientos educativos y edificios municipales distribuidos en diferentes zonas de la capital.

Educación, espacio público y planificación urbana

Este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida que busca acompañar a la comunidad educativa, garantizar entornos seguros y accesibles, y fortalecer la infraestructura pública como pilar del desarrollo urbano. El trabajo articulado con la DGE permite planificar obras de impacto directo en la vida cotidiana de estudiantes, docentes, familias y vecinos.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza continúa invirtiendo en educación y en el espacio público, con el fin de brindar instituciones más seguras, accesibles y en mejores condiciones para el aprendizaje y la convivencia diaria.

image

El detalle de las mejoras en edificios de la Dirección General de Escuelas y municipales:

ZONA 1:

Jardín Gasparín – CDIF N° 1 Dirección: Chile 851 – Ciudad Intervención: 76 m² (piso granítico)

Escuela General Las Heras + Mariano Moreno Dirección: Alberdi y Montecaseros Intervención: 730 m² (piso granítico)

San Pedro Nolasco Dirección: José Federico Moreno 1751 Intervención: 428 m² (piso granítico)

Escuela Manuel V. Civit Dirección: José Federico Moreno 1470 Intervención: 77 m² (piso granítico)

Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González Dirección: Buenos Aires 553 Intervención: 322 m² (piso granítico)

Escuela 1272 – Domingo Bombal Dirección: Lavalle y Montecaseros Intervención: 271 m² (piso granítico)

Colegio San Gabriel Dirección: San Juan y Morón Intervención: 165 m² (piso granítico)

Colegio San José de Calazán Dirección: San Juan y Barraquero Intervención: 142 m² (piso granítico)

De Paolis Dirección: Mitre 602 Intervención: 101 m² (piso granítico)

Reparación Esquinas Dirección: San Juan y Morón Intervención: 20 m² (piso granítico)

Gimnasio N° 3 Dirección: Ayacucho 349 Intervención: 53 m² (piso granítico)

Colegio Pablo Besson Dirección: Avenida España 1895 Intervención: 152 m² (piso granítico)

Instituto Amicana Dirección: Chile 987 Intervención: 74 m² (piso granítico)

Escuela Tiburcio Benegas N° 36 Dirección: San Luis 320 Intervención: 76 m² (piso granítico)

Total intervenido: 2687 m²

ZONA 2:

Víctor Mercante Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270 Intervención: 600 m²

Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile Dirección: Esquina Los Viscos y De los Fresnos Intervención: 1300 m²

Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067 Dirección: De las Magnolias 2680 Intervención: 535 m²

Playón Polideportivo Barrio Sanidad Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107 Intervención: 480 m²

CIC N° 4 Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090 Intervención: 48 m²

Sagrado Corazón Dirección: Lavalle 1238 Intervención: 825 m²

Gimnasio N° 4 – Jardín Maternal N° 074 “Custodia Zuloaga” Dirección: 699-799 Cooperativa Intervención: 972 m²

Total intervenido: 4760 m²

ZONA VARIAS:

Esc. Carlos Vergara Dirección: Martínez de Rozas 2220 Intervención: 841,73 m² (piso granítico)

Colegio Nadino Dirección: Joaquín V. González 473 Intervención: 560,89 m² (piso granítico)

Esc. Diego Paroissien Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza Intervención: 501,04 m² (piso granítico y hormigón escobillado)

Santo Tomás de Aquino Dirección: Chacabuco 257 Intervención: 1284,90 m² (piso granítico)

José Vicente Zapata Dirección: Cnel. Rodríguez 499 Intervención: 438 m² (piso granítico)

Total intervenido: 3627 m²