9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Naturaleza y aventura

Laguna del Diamante: inauguración de temporada con recomendaciones para visitantes

La Laguna del Diamante, espacio natural del departamento de San Carlos espera visitantes con 200 reservas ya confirmadas para el próximo fin de semana.

Laguna del Diamante en el departamento de San Carlos.

Laguna del Diamante en el departamento de San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Con el acto protocolar en el Refugio Alvarado, quedó inaugurada una nueva temporada para visitar la Laguna del Diamante. El Intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, expresó su alegría al destacar que “es un momento muy esperado por tratarse de una de las joyas del departamento”. Por otro lado, el Director de Desarrollo Turístico e Innovación de Mendoza, Marcelo Reynoso, puso en valor a la reserva natural por ser el centro del sendero de gran recorrido de Los Andes que atraviesa 7 departamentos de la provincia de Mendoza.

Finalmente, Iván Funes, Director de Áreas Protegidas, pidió a los visitantes respetar la cartelería e indicaciones del personal de guardaparques y gendarmería. Además, recordó la prohibición de hacer fuego, excepto en los lugares destinados para tal fin, y la modificación o extracción de la flora o interacción con la fauna nativa. Si bien recomendó acceder en 4x4, destacó el trabajo de vialidad provincial para que se pueda llegar en cualquier tipo de vehículos. Por último se refirió a las expectativas sobre la temporada remarcando que tienen 200 reservas para el próximo fin de semana.

Lee además
Reprograman la apertura de la Laguna del Diamante tras fuertes nevadas: cuándo será.
Temporal

Reprograman la apertura de la Laguna del Diamante tras fuertes nevadas: cuándo será
Abre la temporada 2026 en la Laguna del Diamante: cómo comprar las entradas.
Turismo

Abre la temporada 2026 en la Laguna del Diamante: cómo comprar las entradas

El intendente Alejandro Morillas se refirió a la inauguración de la temporada: "Como todos los años, este es un momento muy esperado es la apertura de una de las joyas de San Carlos que es la Laguna del Diamante, estamos acá en el Puesto Alvarado, puesto del ejército, que sería el primer paso hacía la llegada a la Laguna, estamos muy felices por el acompañamiento de la provincia con todos lo estamentos del Estado".

La Laguna del Diamante tuvo su inauguración de temporada oficial en San Carlos

Embed - Quedó inaugurada una nueva temporada de la Laguna del Diamante

, estam

Temas
Seguí leyendo

Casi 27 mm de lluvia en General Alvear: el municipio asegura que todo funcionó correctamente

Iscamen libera mosquitos machos estériles en Guaymallén para combatir el dengue

Fiesta de la Vendimia 2026: todo lo que San Rafael tiene preparado

Guaymallén homenajea a Pepe Cibrián Campoy en la llegada del Circo Rodas

Talleres de verano en Godoy Cruz: arte y contención comunitaria

San Rafael promueve la vida comunitaria con "Tardecitas de Verano"

Guaymallén avanza en la recuperación de calle Mathus Hoyos con un nuevo tramo

Godoy Cruz y Concón avanzan en cooperación binacional con alerta comunitaria integrada

LO QUE SE LEE AHORA
Recuperación de la Avenida Mathus Hoyos en Guaymallén.
Compromiso con los vecinos

Guaymallén avanza en la recuperación de calle Mathus Hoyos con un nuevo tramo

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno.
Educación Superior

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno