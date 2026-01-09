Laguna del Diamante: inauguración de temporada con recomendaciones para visitantes

Laguna del Diamante en el departamento de San Carlos.

Con el acto protocolar en el Refugio Alvarado, quedó inaugurada una nueva temporada para visitar la Laguna del Diamante. El Intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, expresó su alegría al destacar que “es un momento muy esperado por tratarse de una de las joyas del departamento”. Por otro lado, el Director de Desarrollo Turístico e Innovación de Mendoza, Marcelo Reynoso, puso en valor a la reserva natural por ser el centro del sendero de gran recorrido de Los Andes que atraviesa 7 departamentos de la provincia de Mendoza.

Finalmente, Iván Funes, Director de Áreas Protegidas, pidió a los visitantes respetar la cartelería e indicaciones del personal de guardaparques y gendarmería. Además, recordó la prohibición de hacer fuego, excepto en los lugares destinados para tal fin, y la modificación o extracción de la flora o interacción con la fauna nativa. Si bien recomendó acceder en 4x4, destacó el trabajo de vialidad provincial para que se pueda llegar en cualquier tipo de vehículos. Por último se refirió a las expectativas sobre la temporada remarcando que tienen 200 reservas para el próximo fin de semana.

El intendente Alejandro Morillas se refirió a la inauguración de la temporada: "Como todos los años, este es un momento muy esperado es la apertura de una de las joyas de San Carlos que es la Laguna del Diamante, estamos acá en el Puesto Alvarado, puesto del ejército, que sería el primer paso hacía la llegada a la Laguna, estamos muy felices por el acompañamiento de la provincia con todos lo estamentos del Estado".

