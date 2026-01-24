La Municipalidad de Mendoza anuncia trabajos de forestales, plazas y bacheo

Trabajos de la Municipalidad de Mendoza para la semana entrante.

La Municipalidad de Mendoza comunica los nuevos esquemas de labores que se desarrollarán durante la próxima semana y se relacionan con el mantenimiento de los forestales urbanos, plazas, paseos, y el bacheo de calles. Con estos trabajos se busca brindar condiciones óptimas a vecinos y turistas, en todo el departamento.

Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen estos trabajos que, durante la desinfección , mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.

Si las condiciones climáticas son adversas, los trabajos se reprogramarán. En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes.

Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

A continuación, los detalles:

Cronograma de trabajos arbolado y espacios públicos de la Municipalidad de Mendoza

Desrame

Colón de Perú a Av. Belgrano, Plaza Hipólito Yrigoyen, Paseo Houssay – Mosconi, Parque Cívico.

Destoconado

Primera Sección

Riego

Por tanque: en barrios del oeste, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Espacios verdes

Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad. También, desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.

Paseo Housay Mosconi: ejecución de canteros, mejoramiento intensivo, poda de formación de arbustos.

Vivero UCIM: construcción de gaviones para bebederos.

Plazas del microcentro: mejoramiento intensivo, poda de formación de arbustos.

Teatro Gabriela Mistral: ejecución de canteros.

Desinfección

Pulverización de verano

26/1 barrio San Martín.

27/1 calles: Neuquén, entre J. A. Calle y Maure; Tabanera, entre Laprida y J. Newbery; Fader, entre Baglietto y Paso de los Andes; Chaco.

29/1 calles: P. B. Palacios, entre Brasil y Morón; Brasil, entre Sacchi y Zabalza; Formosa; G. Torres; Lisandro de la Torre; Yrigoyen, entre 9 de Julio y Río Negro.

30/1 calles: Mitre, entre Ameghino y Estrada; Perú, entre Pellegrini y Coronel Plaza; Mitre, entre Pellegrini y V. Correas.

Desinfección nocturna

27/1 calles: alrededor del helipuerto, Parque Cívico, Jardín Inglés, Casa Central.

Operativo MIP

26/1 barrio San Martín.

27/1 Pasaje las Glicinas.

29/1 Zárate.

30/1 Gomara.

31/1 Parque Cívico (Patricias Mendocinas- V. del Carmen- España-Peltier), calles Yapeyú y Serú.

Saneamiento

24/1 desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

26/1 desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

27/1 desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

28/1 desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

29/1 desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

30/1 desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

Trabajos de bacheoMaterial a emplear bacheo frío26/1 trabajos sobre calle J. Rodríguez al 29.27/1 trabajos sobre calle Olascoaga al 1155, 2010 y 2015.28/1 trabajos sobre calle Paraná 284.29/1 trabajos sobre calle Palero al 74.30/1 trabajos sobre calle A. Delgado 271.31/1 trabajos a designar.Quedan atentos a modificaciones por reclamos de vecinos a la intendencia a través de Muni Digital.Material a emplear bacheo caliente26/1 trabajos sobre calle Urquiza la 600.27/1 trabajos sobre calle V. Gil al 659, 520 y 369.28/1 trabajos sobre calle Gutiérrez al 651.29/1 trabajos sobre calle Chenaut al 3050.30/1 trabajos sobre calle Confraternidad Ferroviaria 909.31/1 trabajos a designar.Material a emplear bacheo frío– Reclamos recibidos por redes sociales, etc.– Recorrido de reclamos tomados en APP Muni Digital.

Operativo 360

Higiene Urbana en zona de barrios Flores Oeste, Olivares, Flores Sur, sector de calle Plantamura.

Trabajos a realizar:

Limpieza de acequias.

Levante de remanentes y escombros.

Barrido de calles manual.

Barrido de calles mecánico.

Desmalezado.