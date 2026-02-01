Del armado partidario de La Libertad Avanza al trabajo en la "batalla cultural": el balance de Correa Llano

A poco más de un año de la conformación de La Libertad Avanza como partido en Mendoza, su presidente Facundo Correa Llano hizo un balance.

A poco más de un año de haberse conformado formalmente como partido político en Mendoza, La Libertad Avanza se prepara para la etapa que viene, luego de estar enfocada casi de lleno a las elecciones, tanto del 2025 como las que se avecinan, el 22 de febrero. En diálogo con Sitio Andino , Facundo Correa Llano , presidente del partido en la provincia, repasó el proceso de construcción partidaria, la expansión territorial y el eje conceptual que —afirma— ordenó el trabajo del espacio durante este primer año: la denominada “batalla cultural”.

El balance que plantea Correa Llano se centra en la consolidación de una identidad política y en la instalación de una agenda de ideas que, desde la mirada del espacio, busca instalar los valores libertarios. “La conformación del partido fue el punto de partida de un proceso mucho más amplio” , explicó, al describir el año transcurrido desde la formalización de La Libertad Avanza en Mendoza, concretada en noviembre de 2024.

En ese marco, el dirigente subrayó que el trabajo del partido no se limitó al área metropolitana ni a los ámbitos institucionales, sino que se desplegó en toda la provincia .

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con sedes abiertas y estructuras partidarias en los 18 departamentos, con referentes locales y un trabajo orientado a la difusión de su programa político y sus principios fundacionales.

Según señaló el propio Correa Llano, ese despliegue territorial fue clave para consolidar al espacio más allá de su irrupción electoral. “La idea fue construir partido, no solo competir”, afirmó.

Al evaluar este primer año y cuatro meses de vida institucional del partido, Correa Llano planteó que el balance no debe leerse únicamente desde los resultados electorales únicamente. Qué dijo.

¿La Libertad Avanza ya terminó la parte fundacional como partido, en qué etapa están ahora?

Sí, lo que es la parte de la constitución del partido ya se terminó. Fue muy rápido todo eso. Una vez que tuvimos personería jurídica empezamos a a trabajar de lleno en lo que era darle forma al partido en la provincia.

Empezamos con todos los referentes locales empezamos a trabajar en visibilizar el partido. Abrimos sedes en todos los departamentos y eso ayudó a que la gente supiera que LLA estaba presente en el departamento, que tenían un lugar en el cual se podían acercar y se podían sumar.

Tuvieron que tener una base de afiliaciones para poder ser partido, ¿cómo siguió ese proceso?

Para nosotros la afiliación es muy importante. Primero tuvimos un proceso muy rápido porque teníamos tiempos muy acotados para la presentación de las afiliaciones y la constitución del partido. Ahí hubo muchísima gente trabajando en todos los departamentos.

En esa etapa el mínimo que se requería era de 4.000. Y entre agosto y noviembre se concretaron. El trabajo que hicieron todos los referentes en los departamentos, trabajando todos los días, en diferentes puntos, sumando gente, fue enorme.

¿Qué cantidad de afiliados tiene La Libertad Avanza hoy?

Alrededor de unos 4.300. La idea es seguir sumando con los referentes locales, que son ellos los que van llevando adelante el proceso de ir sumando gente.

Aclaración: la ficha de afiliación de la vicegobernadora Hebe Casado sigue sin ser aceptada.

¿Cómo es el perfil del del afiliado de la Libertad Avanza, son los jóvenes los que más se suman?

No, en lo que hace a edades no hay una franja muy marcada. Con toda la gente que se suma trabajamos para que sepan a dónde se suman, cuáles son las ideas del partido, hacia dónde vamos, quiénes conducen el partido a nivel nacional, a nivel provincial y que entiendan y conozcan de primera mano qué es lo que representa el partido. Es decir, no es solamente para nosotros sumarse el partido, sino que conozcan dónde están.

A veces esos procesos que son tan rápidos hacen que la gente no termine de conocer bien. Entonces para nosotros es muy importante que sepa a dónde se está sumando, cuáles son las ideas, cuál es la conducción que tenemos, hacia dónde vamos, quiénes son, el liderazgo del presidente Javier Milei en el espacio.

¿Qué es lo primero que le explican a quien se quiere sumar?

Lo principal es que conozcan el camino que venimos transitando, las ideas de la libertad, eso en general. Nosotros estamos dando una batalla cultural.

¿Cómo es el trabajo que hacen hacia adentro, hay grupos de jóvenes, de mujeres, se sectorizan?

No hacemos una segmentación porque a veces pasa que uno se inventa dentro de un espacio y se termina formando un grupo por un lado, otro grupo por el otro, y eso en definitiva no hace a que haya una unión. Lo que buscamos es que tiremos para el mismo lado porque hay un solo objetivo y hay un solo camino.

¿Qué agenda tienen, qué actividades hacen, cómo son los encuentros?

Estos tiempos han sido más de campaña. Nosotros tenemos un cronograma armado, que depende mucho de lo del proceso electoral. Ojalá hubiésemos podido terminar en octubre porque también pasa ahora que la gente no sabe que se vota el 22 de febrero, entonces también hay que hacer docencia.

Pero tenemos un cronograma y la idea es después que termine todo este proceso de elección ponerlo en marcha. Y tiene que ver también con lo que hace a todos los candidatos electos que tenemos: nosotros hoy vamos a tener representación provincial y departamental, que el partido no tenía.

Entonces, vamos a tener un bloque de la LLA en Diputados, un bloque de LLA en Senadores, bloques propios en los departamentos. Para nosotros lo inmediato es el trabajo de lo que se viene.

Y respecto a la relación con todos los simpatizantes de las ideas de la libertad, vamos a trabajar en que ellos puedan participar y que puedan escuchar. La idea es que que podamos tener referentes nacionales en la provincia, que vengan a transmitir las ideas, que en definitiva un partido de eso, son ideas, son valores, son principios.