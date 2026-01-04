Rumbo a febrero: La Libertad Avanza y Cambia Mendoza definieron sus candidatos municipales
La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza oficializó las listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales de febrero en San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo.
La alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó oficialmente sus listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de febrero, en los seis departamentos que definieron el desdoblamiento electoral el año pasado.
La presentación de las nóminas corresponde a los departamentos de San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo, donde el frente competirá con propuestas locales orientadas a fortalecer los Concejos Deliberantes y consolidar una agenda de orden, desarrollo y gestión eficiente en cada municipio.
Desde la alianza destacaron que la conformación de las listas responde a un trabajo político articulado, con candidatos que representan el compromiso con la transparencia, el equilibrio fiscal, la defensa de las instituciones y el desarrollo local.
Además, fue presentada la lista de convencionales municipales para el departamento de San Rafael.
Nómina de candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza