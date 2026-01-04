Rumbo a febrero: La Libertad Avanza y Cambia Mendoza definieron sus candidatos municipales Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino







La alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó oficialmente sus listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de febrero, en los seis departamentos que definieron el desdoblamiento electoral el año pasado.

La presentación de las nóminas corresponde a los departamentos de San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo, donde el frente competirá con propuestas locales orientadas a fortalecer los Concejos Deliberantes y consolidar una agenda de orden, desarrollo y gestión eficiente en cada municipio.

Desde la alianza destacaron que la conformación de las listas responde a un trabajo político articulado, con candidatos que representan el compromiso con la transparencia, el equilibrio fiscal, la defensa de las instituciones y el desarrollo local.

Además, fue presentada la lista de convencionales municipales para el departamento de San Rafael.

Nómina de candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza San Rafael Vignoni, Juan Pablo

Sánchez, María Valentina

Giraudo, Romina Gisel

Meardi, Francisco

Pérez, Paula Luciana

Guardia, José Luis Maipú De Blasis, María Ángeles

Ortega, José Fabián

López, Gabriel Esteban

Vicino, Camila Belén Lourdes

Brescia, Cristian Matías

Díaz de Manuelli, Sol Marina La Paz Poroyán, Nelson Eduardo

Pérez, Maribel

Platero, Garrabetta

Rosales, Camila Soledad

Quiroga Fernández, Jesús Luján Maroto, Susana Mónica

Fiorentini, Sergio Felipe

Lima, Raúl Gabriel

Franco, María Micaela

Balzarelli, Marcos Luis

Balzarelli, Viviana Hilda Santa Rosa Barrera Silva, Leandro

Garciandia Fornetti, Betiana

Palermo, Gabriel Andrés

Castillo, Liliana Alejandra

Malnati, Mauro Román Rivadavia Cozzari, Magalí

Jofré, Diego Mariano

Gómez, Marcelo Javier

Arenas, Elsa Alejandra

Bustos, Mario Humberto Ariel Convencionales Municipales San Rafael De Pedro Buttini, Nicolás

Vergani, Viviana Beatriz

Gómez, María Fernanda

Altamiranda, Luis Gonzalo

Buscemi, Martín Javier

Eraso, Ana Elisa

Tala, Nahir

Fuentes Riva, Guillermo Alfredo

Ferreyra Dolly, Mónica Teresa

Tercero, Diego Luis

Giachero, Carlos Gustavo

Castro, Sofía Florencia

Mañas, Raulina Elizabeth

Espuri, Jonathan

Bernues, Francisco Samuel

Ceschín, Nerea

Zabalegui, María Paulina

Zapata, Pablo Ezequiel

De Nevreze, Leandro Gastón

Juárez, Sandra Viviana

Amerio, Luciana

Godi, Héctor Nicolás

Sat Labiana, José

Galeno, Claudia Amanda