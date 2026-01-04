4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
elecciones

Rumbo a febrero: La Libertad Avanza y Cambia Mendoza definieron sus candidatos municipales

La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza oficializó las listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales de febrero en San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo.

Rumbo a febrero: La Libertad Avanza y Cambia Mendoza definieron sus candidatos municipales

Rumbo a febrero: La Libertad Avanza y Cambia Mendoza definieron sus candidatos municipales

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

La alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentó oficialmente sus listas de candidatos a concejales para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de febrero, en los seis departamentos que definieron el desdoblamiento electoral el año pasado.

La presentación de las nóminas corresponde a los departamentos de San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz, Maipú y Luján de Cuyo, donde el frente competirá con propuestas locales orientadas a fortalecer los Concejos Deliberantes y consolidar una agenda de orden, desarrollo y gestión eficiente en cada municipio.

Lee además
En febrero se eligen concejales en seis departamentos.
Elecciones 2026

Los trece frentes que se presentarán en las elecciones de febrero en Mendoza
El oficialismo solicitó la impugnación de Manso Frente Mendocino video
Ante la Junta Electoral

"Mansa" polémica: el oficialismo impugnó el nombre del frente kirchnerista en Mendoza

Desde la alianza destacaron que la conformación de las listas responde a un trabajo político articulado, con candidatos que representan el compromiso con la transparencia, el equilibrio fiscal, la defensa de las instituciones y el desarrollo local.

Además, fue presentada la lista de convencionales municipales para el departamento de San Rafael.

Nómina de candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza

San Rafael

  • Vignoni, Juan Pablo
  • Sánchez, María Valentina
  • Giraudo, Romina Gisel
  • Meardi, Francisco
  • Pérez, Paula Luciana
  • Guardia, José Luis

Maipú

  • De Blasis, María Ángeles
  • Ortega, José Fabián
  • López, Gabriel Esteban
  • Vicino, Camila Belén Lourdes
  • Brescia, Cristian Matías
  • Díaz de Manuelli, Sol Marina

La Paz

  • Poroyán, Nelson Eduardo
  • Pérez, Maribel
  • Platero, Garrabetta
  • Rosales, Camila Soledad
  • Quiroga Fernández, Jesús

Luján

  • Maroto, Susana Mónica
  • Fiorentini, Sergio Felipe
  • Lima, Raúl Gabriel
  • Franco, María Micaela
  • Balzarelli, Marcos Luis
  • Balzarelli, Viviana Hilda

Santa Rosa

  • Barrera Silva, Leandro
  • Garciandia Fornetti, Betiana
  • Palermo, Gabriel Andrés
  • Castillo, Liliana Alejandra
  • Malnati, Mauro Román

Rivadavia

  • Cozzari, Magalí
  • Jofré, Diego Mariano
  • Gómez, Marcelo Javier
  • Arenas, Elsa Alejandra
  • Bustos, Mario Humberto Ariel

Convencionales Municipales San Rafael

  • De Pedro Buttini, Nicolás
  • Vergani, Viviana Beatriz
  • Gómez, María Fernanda
  • Altamiranda, Luis Gonzalo
  • Buscemi, Martín Javier
  • Eraso, Ana Elisa
  • Tala, Nahir
  • Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
  • Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
  • Tercero, Diego Luis
  • Giachero, Carlos Gustavo
  • Castro, Sofía Florencia
  • Mañas, Raulina Elizabeth
  • Espuri, Jonathan
  • Bernues, Francisco Samuel
  • Ceschín, Nerea
  • Zabalegui, María Paulina
  • Zapata, Pablo Ezequiel
  • De Nevreze, Leandro Gastón
  • Juárez, Sandra Viviana
  • Amerio, Luciana
  • Godi, Héctor Nicolás
  • Sat Labiana, José
  • Galeno, Claudia Amanda
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza

Cornejo y el 2025 como "Año 0" del reimpulso minero: "No es contra nadie, es a favor de Mendoza"

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención

Venezuela: Alfredo Cornejo y Hebe Casado celebraron el arresto de Nicolás Maduro

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Adorni anunció que Argentina restringió el ingreso de funcionarios de Maduro

"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

LO QUE SE LEE AHORA
Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Cristina Fernández de Kirchner.
este sábado

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención