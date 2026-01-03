Venezuela: Alfredo Cornejo y Hebe Casado celebraron el arresto de Nicolás Maduro

Las primeras horas del sábado tomaron por sorpresa a muchos, luego de que un ataque militar de Estados Unidos bombardeara zonas estratégicas de la capital de Venezuela , Caracas , y derivara en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores . Tras conocerse la noticia, se generaron reacciones no solo a nivel internacional y nacional , sino también en el plano provincial, como del gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado desde sus redes sociales en X .

De manera dispar, el mensaje que más tardó en llegar fue el de Cornejo , quien cerca del mediodía se refirió al hecho internacional con una publicación en la que celebró una posible reapertura democrática para Venezuela y saludó a sus ciudadanos: “ Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina , y en especial a los de nuestra querida Mendoza”.

En la misma línea, aunque con una actividad más temprana y mensajes más contundentes , la vicegobernadora Hebe Casado se manifestó citando una publicación del presidente de Colombia , Gustavo Petro , quien había denunciado los ataques ante la ONU y la OEA : “ ¡Empezamos el día con buenas noticias! ¡Venezuela será libre!”.

Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina, y en especial a los de nuestra querida Mendoza.

Lejos de quedar allí, minutos después Casado publicó otro mensaje , esta vez en respuesta directa a Petro y con un agradecimiento a Donald Trump : “Si Petro está preocupado quiere decir que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que el mundo libre esperó durante tanto tiempo. Se termina la tiranía de Nicolás Maduro . Gracias @realDonaldTrump ”.

Embed Si Petro está preocupado quiere decir que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que el mundo libre esperó durante tanto tiempo. Se termina la tiranía de Nicolás Maduro.

Gracias @realDonaldTrump https://t.co/G2sqzCANSj — Hebe Casado (@hebesil) January 3, 2026

Con un tono diferente, también aprovechó para lanzar críticas hacia la oposición y relación con el actual gobierno venezolano: “Qué lindo será ver a los zurdos y a los kukas cuando se despierten al mediodía y se enteren de que cayó el régimen bolivariano ”.

Embed Qué lindo será ver a los zurdos y a los kukas cuando se despierten al mediodía y se enteren que cayó el régimen bolivariano. https://t.co/69dMuaTaGL — Hebe Casado (@hebesil) January 3, 2026

Tras confirmarse la detención de Maduro, la vicegobernadora afirmó que se trataba de “la noticia que tanto tiempo esperamos ”, volvió a agradecer a Trump y, más tarde, sumó una foto con la gorra roja de MAGA (Make America Great Again), además de retuits de Patricia Bullrich y de la Casa Blanca vinculados al conflicto en Venezuela.

Para cerrar, en uno de sus últimos mensajes publicados al mediodía de este sábado, Casado citó una publicación de Cornejo y volvió a cuestionar al gobierno chavista. El mensaje estuvo acompañado por una foto en la que aparece junto al gobernador provincial y Adriana Flores Márquez, jefa del comando de campaña “Con VZLA en Argentina”, que apoya a María Corina Machado: “Con @alfredocornejo siempre acompañamos a la gran cantidad de venezolanos que huyeron del régimen chavista y eligieron vivir en Mendoza”.