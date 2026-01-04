Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza

Quiénes son los candidatos a las elecciones municipales de 2026.

En las últimas horas concluyó el período establecido por ley para presentar las listas de candidatos a concejales de cara a las Elecciones Municipales 2026 . En la provincia de Mendoza , seis departamentos deberán volcar sus votos en las urnas el 22 de febrero .

Estos comicios se celebrarán en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz . Si bien ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes , lo cierto es que son siete las alianzas políticas . En esta nota, encontrarán las nóminas completas de cada partido.

Elecciones 2026 La tercera es la vencida: el frente del kirchnerismo tiene nuevo nombre

Elecciones 2026 Santa Rosa: la exaliada de Flor Destéfanis que lidera lista propia con la mira puesta en 2027

La nómina de candidatos de la alianza oficialista es la siguiente:

Además de concejales, los sanrafaelinos también elegirán los convencionales que tendrán a su cargo redactar la Carta Orgánica , en el marco del proyecto de Autonomía que impulsa el intendente Omar Félix . Los comicios se llevan a cabo el mismo 22 de febrero. Los candidatos son:

Emir Félix

Cristina Da Dalt

Alfredo Juri Stica

Marcelo Serrano

Paula Fuentes

Renzo Gili

Sara Gil

Alberto Alzaa

Carina Bordón

Juan Fernández

Paola Calle

Juan Ángel Vázquez

Roxana Ruiz

Paulo Campi

María Paz Sotelo

Gustavo González

Patricia Zárate

Matías Virulón

Cinthia Krutzfeld

Mariano Cámara

María Eugenia Martínez

Carlos Maunás

Andrea Mattacota.

Maipú

Emiliano Sallei

Mariángeles García

Marcela Castello

Hernán Sartorio

Vanesa Perea

Gustavo De Blas

La Paz

Alberto “Beto” Roza

Nicolás “Colacho” Pérez

Romina Barrera

Lorena Herrera

Alan Natel.

Santa Rosa

Magdalena Ascurra

Leonardo Saile

Hernán Dubé

Soledad Navarro

Cintia González.

Rivadavia

Pamela Ochoa

Luis Pedernera

Sebastián Correa

Roxana Giménez

Juan Carlos Quiroga

Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo, la junta electoral del PJ oficializó dos listas: “Fuerza Justicialista Peronista” y "Reencuentro Peronista",

La nómina de "Fuerza Justicialista Peronista" es la siguiente:

Germán Kemmling

Cecilia Luna

Morena Rodríguez

Jesús Manno

María José Prospiti

Juan Carlos Completa.

“Reencuentro Peronista” está conformado por:

Juan Pablo Verzini

Yohana Muñoz

Ariel Salinas

Beatriz Rivera

Cintia Barrios

Lisandro Vergara.

Ahora Santarrosinos

La fuerza oficialista de Flor Destéfanis en Santa Rosa (“Frente Santa Rosa Gana”) deberá enfrentar a un partido municipal que lidera una actual concejala y exaliada de la Municipalidad: Ahora Santarrosinos.

Débora Quiroga

José Peláez

Mariela Angélico

Julio Leguizamón

Zahira Álvarez

Frente Verde

Luján de Cuyo

Emir Laurel

La Paz

Melisa del Castillo

Santa Rosa

Richard Cobo

Rivadavia

Miriam “Mimí” Di Pietro

Maipú

Carlos Quiroz

San Rafael

Fabiola Edith Carrión

Frente Libertario Demócrata

Luján de Cuyo

Marcelo González

La Paz

Liliana Rosas

Santa Rosa

Nora San Sebastián

Rivadavia

Mariam Moreno

Maipú

Catalina Garay Lira

San Rafael

Evelina Martos

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Maipú

Nicolás Cortez

Luján de Cuyo

Franco Rico

Rivadavia