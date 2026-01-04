Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza

En las últimas horas concluyó el período establecido por ley para presentar las listas de candidatos a concejales de cara a las Elecciones Municipales 2026. En la provincia de Mendoza, seis departamentos deberán volcar sus votos en las urnas el 22 de febrero.
Estos comicios se celebrarán en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Si bien ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes, lo cierto es que son siete las alianzas políticas. En esta nota, encontrarán las nóminas completas de cada partido.
Además de concejales, los sanrafaelinos también elegirán los convencionales que tendrán a su cargo redactar la Carta Orgánica, en el marco del proyecto de Autonomía que impulsa el intendente Omar Félix. Los comicios se llevan a cabo el mismo 22 de febrero. Los candidatos son:
La nómina de "Fuerza Justicialista Peronista" es la siguiente:
Germán Kemmling
Cecilia Luna
Morena Rodríguez
Jesús Manno
María José Prospiti
Juan Carlos Completa.
“Reencuentro Peronista” está conformado por:
Juan Pablo Verzini
Yohana Muñoz
Ariel Salinas
Beatriz Rivera
Cintia Barrios
Lisandro Vergara.
Ahora Santarrosinos
La fuerza oficialista de Flor Destéfanis en Santa Rosa (“Frente Santa Rosa Gana”) deberá enfrentar a un partido municipal que lidera una actual concejala y exaliada de la Municipalidad: Ahora Santarrosinos.
Débora Quiroga
José Peláez
Mariela Angélico
Julio Leguizamón
Zahira Álvarez
Frente Verde
Luján de Cuyo
Emir Laurel
La Paz
Melisa del Castillo
Santa Rosa
Richard Cobo
Rivadavia
Miriam “Mimí” Di Pietro
Maipú
Carlos Quiroz
San Rafael
Fabiola Edith Carrión
Frente Libertario Demócrata
Luján de Cuyo
Marcelo González
La Paz
Liliana Rosas
Santa Rosa
Nora San Sebastián
Rivadavia
Mariam Moreno
Maipú
Catalina Garay Lira
San Rafael
Evelina Martos
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)