¿Cuándo y quiénes deben votar?

Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza

De cara a febrero y, tras el cierre del período de presentación de listas, cada partido presentó a sus candidatos para las elecciones 2026. ¿Quiénes son?

Quiénes son los candidatos a las elecciones municipales de 2026.

Quiénes son los candidatos a las elecciones municipales de 2026.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

En las últimas horas concluyó el período establecido por ley para presentar las listas de candidatos a concejales de cara a las Elecciones Municipales 2026. En la provincia de Mendoza, seis departamentos deberán volcar sus votos en las urnas el 22 de febrero.

Estos comicios se celebrarán en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Si bien ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes, lo cierto es que son siete las alianzas políticas. En esta nota, encontrarán las nóminas completas de cada partido.

San Rafael

  • Vignoni, Juan Pablo
  • Sánchez, María Valentina
  • Giraudo, Romina Gisel
  • Meardi, Francisco
  • Pérez, Paula Luciana
  • Guardia, José Luis

Maipú

  • De Blasis, María Ángeles
  • Ortega, José Fabián
  • López, Gabriel Esteban
  • Vicino, Camila Belén Lourdes
  • Brescia, Cristian Matías
  • Díaz de Manuelli, Sol Marina

La Paz

  • Poroyán, Nelson Eduardo
  • Pérez, Maribel
  • Platero, Garrabetta
  • Rosales, Camila Soledad
  • Quiroga Fernández, Jesús

Luján

  • Maroto, Susana Mónica
  • Fiorentini, Sergio Felipe
  • Lima, Raúl Gabriel
  • Franco, María Micaela
  • Balzarelli, Marcos Luis
  • Balzarelli, Viviana Hilda

Santa Rosa

  • Barrera Silva, Leandro
  • Garciandia Fornetti, Betiana
  • Palermo, Gabriel Andrés
  • Castillo, Liliana Alejandra
  • Malnati, Mauro Román

Rivadavia

  • Cozzari, Magalí
  • Jofré, Diego Mariano
  • Gómez, Marcelo Javier
  • Arenas, Elsa Alejandra
  • Bustos, Mario Humberto Ariel

Convencionales Municipales San Rafael

  • De Pedro Buttini, Nicolás
  • Vergani, Viviana Beatriz
  • Gómez, María Fernanda
  • Altamiranda, Luis Gonzalo
  • Buscemi, Martín Javier
  • Eraso, Ana Elisa
  • Tala, Nahir
  • Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
  • Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
  • Tercero, Diego Luis
  • Giachero, Carlos Gustavo
  • Castro, Sofía Florencia
  • Mañas, Raulina Elizabeth
  • Espuri, Jonathan
  • Bernues, Francisco Samuel
  • Ceschín, Nerea
  • Zabalegui, María Paulina
  • Zapata, Pablo Ezequiel
  • De Nevreze, Leandro Gastón
  • Juárez, Sandra Viviana
  • Amerio, Luciana
  • Godi, Héctor Nicolás
  • Sat Labiana, José
  • Galeno, Claudia Amanda.

Protectora Fuerza Política

Luján de Cuyo

Concejales Titulares

  • Arenas, Luciana
  • Lobos, Roberto
  • Videla, Lourdes
  • Morsella, Guillermo
  • Arguello Veronica
  • Lobos, Federico.

Concejales Suplentes

  • Moran, Florencia
  • Perez, Ulises
  • Ferrari, Ana.

Partido Justicialista

San Rafael

  • Francisco Perdigues
  • Sol Indiveri
  • María Anabel Lucero,
  • Alejandro Corra;
  • Luciana Agostina Fernández;
  • Juan Gassman.

Convencionales Municipales San Rafael

Además de concejales, los sanrafaelinos también elegirán los convencionales que tendrán a su cargo redactar la Carta Orgánica, en el marco del proyecto de Autonomía que impulsa el intendente Omar Félix. Los comicios se llevan a cabo el mismo 22 de febrero. Los candidatos son:

  • Emir Félix
  • Cristina Da Dalt
  • Alfredo Juri Stica
  • Marcelo Serrano
  • Paula Fuentes
  • Renzo Gili
  • Sara Gil
  • Alberto Alzaa
  • Carina Bordón
  • Juan Fernández
  • Paola Calle
  • Juan Ángel Vázquez
  • Roxana Ruiz
  • Paulo Campi
  • María Paz Sotelo
  • Gustavo González
  • Patricia Zárate
  • Matías Virulón
  • Cinthia Krutzfeld
  • Mariano Cámara
  • María Eugenia Martínez
  • Carlos Maunás
  • Andrea Mattacota.

Maipú

  • Emiliano Sallei
  • Mariángeles García
  • Marcela Castello
  • Hernán Sartorio
  • Vanesa Perea
  • Gustavo De Blas

La Paz

  • Alberto “Beto” Roza
  • Nicolás “Colacho” Pérez
  • Romina Barrera
  • Lorena Herrera
  • Alan Natel.

Santa Rosa

  • Magdalena Ascurra
  • Leonardo Saile
  • Hernán Dubé
  • Soledad Navarro
  • Cintia González.

Rivadavia

  • Pamela Ochoa
  • Luis Pedernera
  • Sebastián Correa
  • Roxana Giménez
  • Juan Carlos Quiroga

Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo, la junta electoral del PJ oficializó dos listas: “Fuerza Justicialista Peronista” y "Reencuentro Peronista",

La nómina de "Fuerza Justicialista Peronista" es la siguiente:

  • Germán Kemmling
  • Cecilia Luna
  • Morena Rodríguez
  • Jesús Manno
  • María José Prospiti
  • Juan Carlos Completa.

Reencuentro Peronista” está conformado por:

  • Juan Pablo Verzini
  • Yohana Muñoz
  • Ariel Salinas
  • Beatriz Rivera
  • Cintia Barrios
  • Lisandro Vergara.

Ahora Santarrosinos

La fuerza oficialista de Flor Destéfanis en Santa Rosa (“Frente Santa Rosa Gana”) deberá enfrentar a un partido municipal que lidera una actual concejala y exaliada de la Municipalidad: Ahora Santarrosinos.

  • Débora Quiroga
  • José Peláez
  • Mariela Angélico
  • Julio Leguizamón
  • Zahira Álvarez

Frente Verde

Luján de Cuyo

  • Emir Laurel

La Paz

  • Melisa del Castillo

Santa Rosa

  • Richard Cobo

Rivadavia

  • Miriam “Mimí” Di Pietro

Maipú

  • Carlos Quiroz

San Rafael

  • Fabiola Edith Carrión

Frente Libertario Demócrata

Luján de Cuyo

  • Marcelo González

La Paz

  • Liliana Rosas

Santa Rosa

  • Nora San Sebastián

Rivadavia

  • Mariam Moreno

Maipú

  • Catalina Garay Lira

San Rafael

  • Evelina Martos

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Maipú

  • Nicolás Cortez

Luján de Cuyo

  • Franco Rico

Rivadavia

  • Estefanía Torralba
