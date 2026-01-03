3 de enero de 2026
"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

aTras el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro, Javier Milei mostró su apoyo a la operación de EE.UU. Conocé todo lo que dijo el presidente argentino.

Por Sitio Andino Política

Tras la afirmación de Donald Trump de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela, el presidente Javier Milei expresó su total apoyo a la operación. En esta nota, te contamos qué dijo el mandatario argentino.

Javier Milei reaccionó a la operación de EE.UU. en Venezuela con un mensaje

Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente a la reciente noticia. Reposteó una nota de otro medio que daba cuenta de la operación en Venezuela y, como comentario, escribió: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo", mostrando su respaldo a la acción.

Según información de C5N, la postura del presidente se mantiene coherente con su rechazo al Gobierno de Caracas, posición que sostiene desde que asumió en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Hace algunos días, incluso, lo calificó como una “dictadura atroz e inhumana”.

En un tono similar, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se manifestó en X sobre la operación militar de Estados Unidos, escribiendo: “Venezuela será libre”, mostrando su respaldo a la intervención.

La reacción de Milei y su entorno político refleja no solo un respaldo a la operación de Estados Unidos, sino también una continuidad de su enfoque internacional basado en la crítica a los regímenes que considera autoritarios. Enterate qué dijo Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro y su esposa por EE.UU. haciendo click aquí.

