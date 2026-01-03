3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
tras su captura

Adorni anunció que Argentina restringió el ingreso de funcionarios de Maduro

El Gobierno argentino endureció los controles migratorios y prohibió el ingreso al país de funcionarios, militares y empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

Adorni anunció que Argentina restringió el ingreso de funcionarios de Maduro

Adorni anunció que Argentina restringió el ingreso de funcionarios de Maduro

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la Dirección Nacional de Migraciones ha establecido prohibiciones de ingreso para ciudadanos venezolanos que hayan formado parte de la estructura jerárquica, militar o económica del régimen.

Lee además
Javier Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada.
Nuevo año

Gabinete en receso y agenda activa: Javier Milei trabaja con la mira puesta en 2026
El Gobierno nacional anunció la disolución de ANDIS: qué pasará con las pensiones.
Tras el escándalo

El Gobierno nacional anunció la disolución de ANDIS: qué pasará con las pensiones actuales

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, expresó Adorni a través de sus redes sociales.

La medida, coordinada entre diversos organismos del Estado, apunta a bloquear la entrada de funcionarios del gobierno bolivariano, miembros de las fuerzas armadas venezolanas y empresarios que figuren en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. El portavoz concluyó su mensaje con su habitual contundencia: “Los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin”.

La decisión de la administración de Javier Milei busca evitar que Argentina se convierta en un destino de asilo para los cuadros del chavismo que intenten huir de Venezuela tras el “estado de conmoción” y la extracción de Maduro hacia Nueva York.

El Ministerio de Seguridad y Migraciones han reforzado los puestos fronterizos y aeropuertos para aplicar estas alertas de manera inmediata, mientras en el centro porteño la comunidad venezolana celebra lo que consideran el paso definitivo hacia la normalización de su país.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Santa Rosa: la exaliada de Flor Destéfanis que lidera lista propia con la mira puesta en 2027

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

La tercera es la vencida: el frente del kirchnerismo tiene nuevo nombre

Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
mercedes rus y ulpiano suarez repudiaron el incendio del arbol de navidad en la peatonal sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Las Más Leídas

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos video
Polémica

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
Atención

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Detuvieron en Mendoza a dos hombres que amenazaban con matar a Javier Milei
Investigación nacional

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei