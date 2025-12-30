30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Tras el escándalo

El Gobierno nacional anunció la disolución de ANDIS: qué pasará con las pensiones actuales

Manuel Adorni confirmó que el Gobierno nacional traspasó al Ministerio de Salud las funciones que tenía la agencia de discapacidad.

Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su traspaso al Ministerio de Salud, tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. Aseguró que esta medida no implicará recortes en las pensiones.

En la conferencia de prensa que dio este lunes, el funcionario confirmó el cierre de la agencia "tal como la conocemos". La misma "dejará de existir" y sus funciones serán incorporadas a la cartera que conduce Mario Lugones. A su vez, aclaró que esto no afectará las prestaciones, ya que no serán recortadas ni eliminadas.

“La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, declaró Adorni.

El funcionario agregó que la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

Qué pasará con las prestaciones de Discapacidad

El ministro indicó que este traspaso de ANDIS al Ministerio de Salud no afectará las prestaciones actuales: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad. Repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

En cuanto a la situación de la agencia afirmó: “Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.

En ese sentido, aseguró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Qué dijo Manuel Adorni sobre el posible aumento salarial de Javier Milei

Adorni desmintió rumores sobre que el presidente Javier Milei aumentará su salario. Lo que sí dio a entender es que se actualizarán los sueldos de los miembros del Gabinete, es decir, ministros, secretarios y subsecretarios. De esta manera, el mandatario y la vicepresidente Victoria Villarruel no recibirán un incremento.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los haberes en el Poder Ejecutivo se mantuvieron congelados, una política que tomó Milei para dar una señal de austeridad, pero que generó tensiones dentro de Casa Rosada por tener la misma condición salarial desde el 2023.

