Cornejo y el 2025 como "Año 0" del reimpulso de la minería: "No es contra nadie, es a favor de Mendoza"

El gobernador se mostró conforme con el avance de la agenda minera, logrado el año pasado.

El 2025 puede considerarse como el "Año 0" para el reimpulso de la minería en Mendoza. Tras la aprobación del Código de Procedimiento Minero en 2024, el año pasado la Legislatura sancionó leyes claves para la reactivación de la actividad : el nuevo régimen de regalías mineras, la ampliación de Malargüe Distrito Minero y, el principal, la Declaración de Impacto Ambiental para PSJ Cobre Mendocino , el primer proyecto cuprífero que podría entrar en explotación en la provincia en varias décadas.

Tras la experiencia negativa de 2019 , a comienzos de la gestión de Rodolfo Suarez, el gobernador Alfredo Cornejo recalibró la estrategia y adoptó un rumbo distinto para el desarrollo minero . Por un lado, sin avanzar sobre la Ley 7722 y promoviendo proyectos encuadrados dentro de los límites que establece la norma . Por otro, poniendo especial énfasis en la comunicación pública , con el objetivo de bajar a la población un mensaje de carácter casi pedagógico, orientado a convencer —o al menos persuadir— a quienes aún desconfían , de manera legítima, de los impactos de la minería.

En la entrevista con Medios Andinos, en el marco del balance de 2025 , el primer mandatario hizo hincapié en la necesidad de contar con "convicciones políticas firmes" para avanzar con la agenda minera: asumir los costos de enfrentar un debate público sensible y con resistencias sociales .

“ Los contextos son cambiantes, pero ahí se ven las convicciones de los dirigentes ”, afirmó Cornejo. Y cuestionó a buena parte de la dirigencia política que —según describió— se acomoda según el clima social. “Veo muchos dirigentes a los que les queda más cómodo remar a favor de la corriente que remar en contra. Nunca han sido contraculturales , y eso no es bueno para el destino del país y la provincia. Se necesita gente con convicciones más fuertes ”, sostuvo.

Entrevistado por Medios Andinos, Alfredo Cornejo se refirió al impulso de la minería en su segunda gestión como gobernador.

Al ser consultado sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino y si el Gobierno había “ganado la discusión de la calle”, el gobernador se inclinó por la cautela. “Yo no sé si la discusión de la calle está ganada, porque ha habido manifestaciones importantes, con números relevantes, de unas 3.000 personas”, reconoció. Sin embargo, remarcó que esa cifra no representa a la mayoría de la población: “tres mil personas no son un millón de habitantes. Por organizadas que estén, siguen siendo un número inferior a las mayorías populares”, afirmó.

Para el gobernador, las decisiones de Gobierno no deben medirse por la capacidad de movilización de un sector, sino por el interés general. “Esto no se mide en la calle", subrayó.

"Las manifestaciones son un legítimo ejercicio democrático, siempre que no corten la calle, no perjudiquen a terceros ni escrachen domicilios particulares. Ahora, si uno se echa atrás en las decisiones por la manifestación de 3 mil o 5 mil personas organizadas, hay un problema de liderazgo y de convicciones”, sentenció al respecto.

Cornejo y la minería: “No es contra nadie, es a favor de Mendoza”

El líder radical subrayó que el impulso a la minería no está dirigido contra ningún sector, sino que responde a una estrategia de desarrollo provincial. “Yo estoy firme. Esto no es en contra de nadie, es a favor de Mendoza, de hacer una actividad económica lícita con todos los controles ambientales necesarios”, aseguró.

En ese punto, defendió la aprobación de PSJ Cobre Mendocino dentro del marco legal vigente y diferenció a quienes plantean dudas legítimas sobre los controles de aquellos que rechazan de plano la actividad.

“Yo respeto a quienes tienen dudas sobre los controles, sobre la tecnología o sobre posibles hechos de corrupción, incluso a quienes desconfían de los gobiernos futuros. Todo eso es legítimo”, afirmó. Pero advirtió que "otra cosa es no querer escuchar" ningún argumento.

“Si se cumple la 7722 y aun así querés que todos voten en contra y los escrachás en la casa, en realidad no querés la 7722, sino que no se haga minería”, planteó.

Alfredo Cornejo volvió a defender el impulso de la minería en Mendoza.

El cuidado del agua, los controles y la tecnología como respaldo

Uno de los puntos centrales del discurso del gobernador fue el cuidado del agua, un tema estructural en la discusión minera. Cornejo sostuvo que el recurso debe protegerse en todas las actividades económicas, no solo en la minería.

“Hay derroche en la agricultura, en el uso residencial y en actividades industriales”, señaló, y puso como ejemplo situaciones cotidianas como regar el pavimento con manguera. En ese marco, explicó el enfoque del plan hídrico provincial que también impulsa su gestión (aún no presentado en la Legislatura, tras varias dilaciones) con medidores y un umbral mínimo garantizado para consumo básico —hidratación, higienización y cocina— y controles sobre el resto del uso.

Cornejo remarcó que, a diferencia de lo que ocurría una década atrás, hoy Mendoza está en condiciones de controlar la actividad minera. “Hace 10 años atrás Mendoza no estaba en condiciones de controlar ni actividades industriales mínimas. Hoy eso cambió”, afirmó, y detalló la creación de la policía ambiental minera, equipada con tecnología, conectividad en alta montaña, sistemas de medición precisos y profesionales específicamente contratados y capacitados para esas tareas.

Incluso mencionó la incorporación de vehículos y equipamiento que permiten realizar controles ambientales en zonas petroleras y mineras de difícil acceso. “Hoy se puede”, resumió.

“Todo lo que estamos haciendo es para que crezca Mendoza”, insistió. “Yo estoy haciendo esta política pagando los costos que haya que pagar”, afirmó, y volvió sobre una idea que atraviesa toda su gestión: el interés general por sobre el interés particular. “No se entendió en transporte (por el Mendotran) y después se entendió. En minería algunos no lo entenderán ahora, pero en algún momento lo entenderán”, concluyó.